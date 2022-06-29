https://ria.ru/20220629/zerno-1799108480.html

Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса

Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса - РИА Новости, 29.06.2022

Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:03

2022-06-29T20:03

2022-06-29T20:03

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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары.Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса"."Мы надеемся, что с помощью этой политики баланса добьемся результатов", - отметил президент Турции.Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по зерновому вопросу и за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), финляндия, нато