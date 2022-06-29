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Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса - РИА Новости, 29.06.2022
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Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса
Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса - РИА Новости, 29.06.2022
Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:03
2022-06-29T20:03
в мире
цены на нефть
турция
анкара (провинция)
финляндия
нато
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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары.Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса"."Мы надеемся, что с помощью этой политики баланса добьемся результатов", - отметил президент Турции.Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по зерновому вопросу и за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), финляндия, нато
20:03 29.06.2022
 
Эрдоган выразил надежду на урегулирование зернового вопроса

Эрдоган на встрече с Байденом выразил надежду на урегулирование зернового вопроса

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары.
"Шаги, которые необходимо предпринять для укрепления НАТО, внесут особый вклад в российско-украинский процесс", - сказал Эрдоган.
Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".
"Мы надеемся, что с помощью этой политики баланса добьемся результатов", - отметил президент Турции.
Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по зерновому вопросу и за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО.
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В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)ФинляндияНАТО
 
 
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