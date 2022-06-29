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Зеленский обсудил восстановление Украины с миллиардером Брэнсоном - РИА Новости, 29.06.2022
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Зеленский обсудил восстановление Украины с миллиардером Брэнсоном
Зеленский обсудил восстановление Украины с миллиардером Брэнсоном - РИА Новости, 29.06.2022
Зеленский обсудил восстановление Украины с миллиардером Брэнсоном
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с британским бизнесменом, сооснователем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном, обсудил с ним перспективы... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:05
2022-06-29T21:11
космос - риа наука
ричард брэнсон
украина
киевская область
virgin galactic
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с британским бизнесменом, сооснователем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном, обсудил с ним перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины.Ранее украинские СМИ сообщили, что Брэнсон в среду посетил поселок Гостомель в Киевской области, интересовался возможностью восстановления аэродрома украинского госпредприятия "Антонов"."Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Компания Virgin Galactic, разрабатывает корабль для космических туристов SpaceShipTwo модели Unity, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов. Он поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.
https://ria.ru/20220629/oon-1799108842.html
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космос - риа наука, ричард брэнсон, украина, киевская область, virgin galactic
21:05 29.06.2022 (обновлено: 21:11 29.06.2022)
 
Зеленский обсудил восстановление Украины с миллиардером Брэнсоном

Зеленский заявил, что обсудил восстановление Украины с миллиардером Ричардом Брэнсоном

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с британским бизнесменом, сооснователем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном, обсудил с ним перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Брэнсон в среду посетил поселок Гостомель в Киевской области, интересовался возможностью восстановления аэродрома украинского госпредприятия "Антонов".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 20:04
В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам
"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Компания Virgin Galactic, разрабатывает корабль для космических туристов SpaceShipTwo модели Unity, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов. Он поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 18:24Специальная военная операция на Украине
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем
 
Космос - РИА НаукаРичард БрэнсонУкраинаКиевская областьVirgin Galactic
 
 
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