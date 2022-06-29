https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798995107.html
Зеленский заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной
Зеленский заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной - РИА Новости, 29.06.2022
Зеленский заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной
Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Мадриде заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:39
2022-06-29T14:39
2022-06-29T14:42
в мире
мадрид
нато
евросоюз
украина
австралия
санкции в отношении россии
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798994768_0:91:3066:1816_1920x0_80_0_0_5d88f77841f4ccc0769a1c62b21e3ed2.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Мадриде заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной."Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО, убрать "серую зону", гарантировать безопасность можно только с Украиной. Подумайте об этом", - сказал Зеленский в среду в своем видеообращении.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
https://ria.ru/20220629/konflikt-1798886682.html
мадрид
украина
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798994768_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_54e69452b5ac1bd1af40e2b484b63423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, нато, евросоюз, украина, австралия, санкции в отношении россии, европейский совет
14:39 29.06.2022 (обновлено: 14:42 29.06.2022)
Зеленский заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной
Зеленский на саммите НАТО заявил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной