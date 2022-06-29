https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798898464.html

Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе

Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе - РИА Новости, 29.06.2022

Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе

Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:08

2022-06-29T07:08

2022-06-29T07:08

специальная военная операция на украине

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дмитрий полянский

владимир зеленский

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во вторник, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник в СБ прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю.По его мнению, антироссийский нарратив западных членов СБ никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", — указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" — "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".

https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798887568.html

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в мире, украина, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, владимир зеленский