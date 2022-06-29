Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе
Полянский: театральные трюки Зеленского не помогли поднять градус дискуссии в Совбезе
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 29 июн — РИА Новости. Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во вторник, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Во вторник в СБ прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю.
"Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", — написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его мнению, антироссийский нарратив западных членов СБ никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", — указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.
Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" — "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".