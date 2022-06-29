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Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798898464.html
Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе
Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе - РИА Новости, 29.06.2022
Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе
Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:08
2022-06-29T07:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет безопасности оон
оон
дмитрий полянский
владимир зеленский
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во вторник, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник в СБ прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю.По его мнению, антироссийский нарратив западных членов СБ никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", — указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" — "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".
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в мире, украина, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, владимир зеленский
07:08 29.06.2022
 
Полянский заявил о бесполезности "театральных трюков" Зеленского в Совбезе

Полянский: театральные трюки Зеленского не помогли поднять градус дискуссии в Совбезе

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и театральные трюки Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза во вторник, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Во вторник в СБ прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю.

"Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", — написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его мнению, антироссийский нарратив западных членов СБ никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", — указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.
Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" — "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
01:03Специальная военная операция на Украине
Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСовет Безопасности ООНООНДмитрий ПолянскийВладимир Зеленский
 
 
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