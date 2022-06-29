https://ria.ru/20220629/zakharova-1799113800.html

Захарова обвинила министра обороны Великобритании в клевете

Захарова обвинила министра обороны Великобритании в клевете - РИА Новости, 29.06.2022

Захарова обвинила министра обороны Великобритании в клевете

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:31

2022-06-29T20:31

2022-06-29T22:07

в мире

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бен уоллес

украина

борис джонсон

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков. Об этом она написала в Telegram-канале.Так, политик допустил словесные выпады в адрес Владимира Путина. При этом, говоря о женщинах, он упомянул представителя российского внешнеполитического ведомства, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще"."Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами". Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков", — ответила Захарова.Ранее представитель МИД заявляла, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности, от краха британской монархии.В среду британский премьер-министр заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", как Джонсон.

https://ria.ru/20220628/britaniya-1798816366.html

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

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в мире, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бен уоллес, украина, борис джонсон, владимир путин