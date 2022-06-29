20:31 29.06.2022 (обновлено: 22:07 29.06.2022)
Захарова обвинила министра обороны Великобритании в клевете
Захарова обвинила британского министра обороны Уоллеса в клевете и распространении фейков
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков. Об этом она написала в Telegram-канале.
Так, политик допустил словесные выпады в адрес Владимира Путина. При этом, говоря о женщинах, он упомянул представителя российского внешнеполитического ведомства, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще".
"Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами". Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков", — ответила Захарова.
Ранее представитель МИД заявляла, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности, от краха британской монархии.
В среду британский премьер-министр заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", как Джонсон.
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