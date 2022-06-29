https://ria.ru/20220629/zakharova-1799014113.html

Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями

Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями - РИА Новости, 29.06.2022

Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:39

2022-06-29T15:39

2022-06-29T15:39

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украина

борис джонсон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине, назвав их воплощением "фантазии с испариной"."Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной"." "Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?" - написала она в своем Telegram-канале.Британский премьер заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".

https://ria.ru/20220629/dzhonson-1798932935.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, борис джонсон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин