https://ria.ru/20220629/zakharova-1799014113.html
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями - РИА Новости, 29.06.2022
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:39
в мире
россия
украина
борис джонсон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине, назвав их воплощением "фантазии с испариной"."Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной"." "Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?" - написала она в своем Telegram-канале.Британский премьер заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".
https://ria.ru/20220629/dzhonson-1798932935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, борис джонсон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями
Захарова высмеяла слова Джонсона о Путине, назвав их "фантазиями с испариной"