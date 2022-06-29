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Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями - РИА Новости, 29.06.2022
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Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями - РИА Новости, 29.06.2022
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:39
в мире
россия
украина
борис джонсон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине, назвав их воплощением "фантазии с испариной"."Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной"." "Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?" - написала она в своем Telegram-канале.Британский премьер заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".
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в мире, россия, украина, борис джонсон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
15:39 29.06.2022
 
Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями

Захарова высмеяла слова Джонсона о Путине, назвав их "фантазиями с испариной"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине, назвав их воплощением "фантазии с испариной".
"Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной"." "Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?" - написала она в своем Telegram-канале.
Британский премьер заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". Джонсон также назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:11
Песков прокомментировал слова Джонсона о "токсичной маскулинности" Путина
 
В миреРоссияУкраинаБорис ДжонсонМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Путин
 
 
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