https://ria.ru/20220629/zakharova-1798979268.html

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов - РИА Новости, 29.06.2022

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:39

2022-06-29T13:39

2022-06-29T13:39

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие."28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей", - заявила она."Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, "наказаниями", киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798956329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, владимир зеленский