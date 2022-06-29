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Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов - РИА Новости, 29.06.2022
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Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов - РИА Новости, 29.06.2022
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:39
2022-06-29T13:39
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие."28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей", - заявила она."Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, "наказаниями", киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным", - сказала она в ходе брифинга.
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мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, владимир зеленский
13:39 29.06.2022
 
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

Представитель МИД Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать журналистов из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие.
"28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей", - заявила она.
"Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, "наказаниями", киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным", - сказала она в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории
 
Мария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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