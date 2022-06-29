https://ria.ru/20220629/zakharova-1798979268.html
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов - РИА Новости, 29.06.2022
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:39
2022-06-29T13:39
2022-06-29T13:39
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие."28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей", - заявила она."Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, "наказаниями", киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798956329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, владимир зеленский
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов
Представитель МИД Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать журналистов из России
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие.
"28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей", - заявила она.
"Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, "наказаниями", киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным", - сказала она в ходе брифинга.