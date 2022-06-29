https://ria.ru/20220629/zaderzhanie-1798972897.html
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире - РИА Новости, 29.06.2022
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире
Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сообщение в полицию поступило от врачей скорой. Мужчина, к которому медики прибыли для оказания помощи на Беловежскую улицу, начал угрожать бригаде, вести себя агрессивно и неадекватно. Кроме того, через закрытую дверь квартиры он выкрикивал различные требования."Оперативными действиями сотрудников полиции мужчина задержан. Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220627/tromb-1798330338.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире
Полиция задержала мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире на западе Москвы