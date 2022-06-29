https://ria.ru/20220629/zaderzhanie-1798972897.html

В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире

В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире - РИА Новости, 29.06.2022

В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире

Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сообщение в полицию поступило от врачей скорой. Мужчина, к которому медики прибыли для оказания помощи на Беловежскую улицу, начал угрожать бригаде, вести себя агрессивно и неадекватно. Кроме того, через закрытую дверь квартиры он выкрикивал различные требования."Оперативными действиями сотрудников полиции мужчина задержан. Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220627/tromb-1798330338.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)