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В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире - РИА Новости, 29.06.2022
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В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире - РИА Новости, 29.06.2022
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире
Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сообщение в полицию поступило от врачей скорой. Мужчина, к которому медики прибыли для оказания помощи на Беловежскую улицу, начал угрожать бригаде, вести себя агрессивно и неадекватно. Кроме того, через закрытую дверь квартиры он выкрикивал различные требования."Оперативными действиями сотрудников полиции мужчина задержан. Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:16 29.06.2022
 
В Москве задержали мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире

Полиция задержала мужчину, забаррикадировавшегося от скорой в квартире на западе Москвы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы вызвал скорую помощь, а потом, закрывшись в квартире, начал угрожать медикам, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что сообщение в полицию поступило от врачей скорой. Мужчина, к которому медики прибыли для оказания помощи на Беловежскую улицу, начал угрожать бригаде, вести себя агрессивно и неадекватно. Кроме того, через закрытую дверь квартиры он выкрикивал различные требования.
"Оперативными действиями сотрудников полиции мужчина задержан. Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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