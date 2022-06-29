https://ria.ru/20220629/yashin-1799075296.html
Мосгорсуд оставил Яшина под арестом
Мосгорсуд оставил Яшина под арестом - РИА Новости, 29.06.2022
Мосгорсуд оставил Яшина под арестом
Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:11
2022-06-29T18:11
2022-06-29T18:20
илья яшин
московский городской суд
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение первой инстанции", - сказали в суде.Яшина задержали в ночь на вторник. Хамовнический райсуд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил административный арест на 15 суток.Согласно протоколу, полицейские остановили Яшина по ориентировке для проверки документов, чтобы выяснить, причастен ли он к ранее совершенным преступлениям. На просьбу предъявить документы, как указано в рапорте, депутат ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление. Яшин же заявил, что их требование выполнил и сопротивления не оказывал, он "не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими".В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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илья яшин, московский городской суд, происшествия, россия, москва
18:11 29.06.2022 (обновлено: 18:20 29.06.2022)
Мосгорсуд оставил Яшина под арестом
Мосгорсуд признал законным арест на 15 суток депутата Красносельского района Москвы Яшина
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение первой инстанции", - сказали в суде.
Яшина задержали в ночь на вторник. Хамовнический райсуд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил административный арест на 15 суток.
Согласно протоколу, полицейские остановили Яшина по ориентировке для проверки документов, чтобы выяснить, причастен ли он к ранее совершенным преступлениям. На просьбу предъявить документы, как указано в рапорте, депутат ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление. Яшин же заявил, что их требование выполнил и сопротивления не оказывал, он "не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими".
В конце мая Тушинский суд Москвы
оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
(статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.