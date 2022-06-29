https://ria.ru/20220629/yashin-1799075296.html

Мосгорсуд оставил Яшина под арестом

Мосгорсуд оставил Яшина под арестом - РИА Новости, 29.06.2022

Мосгорсуд оставил Яшина под арестом

Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:11

2022-06-29T18:11

2022-06-29T18:20

илья яшин

московский городской суд

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение первой инстанции", - сказали в суде.Яшина задержали в ночь на вторник. Хамовнический райсуд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил административный арест на 15 суток.Согласно протоколу, полицейские остановили Яшина по ориентировке для проверки документов, чтобы выяснить, причастен ли он к ранее совершенным преступлениям. На просьбу предъявить документы, как указано в рапорте, депутат ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление. Яшин же заявил, что их требование выполнил и сопротивления не оказывал, он "не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими".В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

илья яшин, московский городской суд, происшествия, россия, москва