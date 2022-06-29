https://ria.ru/20220629/yaponiya-1799068903.html

Премьер Японии заявил о намерении укрепить обороноспособность страны

Премьер Японии заявил о намерении укрепить обороноспособность страны - РИА Новости, 29.06.2022

Премьер Японии заявил о намерении укрепить обороноспособность страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с группой американских сенаторов во главе с Джинн Шейхин заявил, что его страна увеличит расходы на оборону,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:57

2022-06-29T17:57

2022-06-29T17:57

в мире

джо байден

япония

нато

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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с группой американских сенаторов во главе с Джинн Шейхин заявил, что его страна увеличит расходы на оборону, сообщил МИД Японии."Премьер-министр заявил о том, что будет работать над еще большим укреплением сотрудничества с НАТО... Кроме того, премьер-министр Кисида заявил, что мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона являются важными для мирового сообщества, и в свете проведенной в прошлом месяце встречи на высшем уровне США-Япония он намерен кардинально укрепить обороноспособность Японии, поддерживать и укреплять силу сдерживания и реагирования японо-американского союза", - говорится в заявлении МИД.Кисида заявил о намерении увеличить оборонные расходы Японии на встрече с Джо Байденом в мае этого года. Впервые идея повышения оборонных расходов до 2% ВВП была изложена в проекте, поданном группой депутатов Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министру Кисиде. Проект предусматривал признание возможным превентивное уничтожение баз противника – теперь ему было дано новое название "способность к ответному удару", причем объектом его смогут стать не только ракетные базы, но командный функционал противника. Кроме того, предлагалось увеличить военные расходы до 2% ВВП, как у стран, входящих в блок НАТО, обеспечить соответствующий бюджет предлагалось в течение пяти лет. После этого сам премьер-министр стал поднимать вопрос об увеличении оборонного бюджета, не называя при этом конкретных цифр.В то же время близкий соратник Кисиды по правящей Либерально-демократической партии, глава ее политсовета Санаэ Такаити заявила о том, что Япония может увеличить свои оборонные расходы до суммы в 10 триллионов иен (около 74 миллиардов долларов).До сих пор по вопросу увеличения оборонных расходов ни разу конкретная цифра не называлась. Речь шла о необходимости их увеличения в течение 5 лет, а также обозначался контур в 2% от ВВП по образцу стран НАТО.Сейчас Япония тратит на оборону около 5,4 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет примерно 1,24% ВВП.

https://ria.ru/20220628/g7-1798709752.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798179990.html

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в мире, джо байден, япония, нато