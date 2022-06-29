https://ria.ru/20220629/yagody-1798806924.html

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе - РИА Новости, 29.06.2022

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще.

2022-06-29T12:00

2022-06-29T12:00

2022-06-29T13:45

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798804601_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6ccf62838ba643d6a174342d10aadc30.png

"Правда тела". Как есть фрукты-ягоды и не навредить себе Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще. audio/mpeg

"Правда тела". Как есть фрукты-ягоды и не навредить себе Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще. audio/mpeg

В чем скрытая опасность замороженных ягод? И что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.2:30 Как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной)3:13 Как связаны сезонность фруктов и аллергия4:37 Опасная фруктоза5:16 Что делать с "черешневой наркоманией"7:14 "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг"9:20 Куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику10:14 Замороженные ягоды12:40 "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо"13:48 Яблоки разжигают чувство голода?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио