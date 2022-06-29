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"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе - РИА Новости, 29.06.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220629/yagody-1798806924.html
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе - РИА Новости, 29.06.2022
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще.
2022-06-29T12:00
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правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
питание
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"Правда тела". Как есть фрукты-ягоды и не навредить себе
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще.
audio/mpeg
"Правда тела". Как есть фрукты-ягоды и не навредить себе
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще.
audio/mpeg
В чем скрытая опасность замороженных ягод? И что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.2:30 Как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной)3:13 Как связаны сезонность фруктов и аллергия4:37 Опасная фруктоза5:16 Что делать с "черешневой наркоманией"7:14 "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг"9:20 Куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику10:14 Замороженные ягоды12:40 "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо"13:48 Яблоки разжигают чувство голода?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио
12:00 29.06.2022 (обновлено: 13:45 29.06.2022)
 

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

Правда тела
"Правда тела". Как есть фрукты-ягоды и не навредить себе
12:00
Читать ria.ru в
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру. Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия сейчас встречается все чаще и чаще.
В чем скрытая опасность замороженных ягод? И что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
2:30 Как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной)
3:13 Как связаны сезонность фруктов и аллергия
4:37 Опасная фруктоза
5:16 Что делать с "черешневой наркоманией"
7:14 "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг"
9:20 Куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику
10:14 Замороженные ягоды
12:40 "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо"
13:48 Яблоки разжигают чувство голода?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Питание
 
 
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