https://ria.ru/20220629/vystavka-1798930619.html

Выставка "Сны Сибири" к 130-летию Транссиба откроется в Историческом музее

Выставка "Сны Сибири" к 130-летию Транссиба откроется в Историческом музее - РИА Новости, 29.06.2022

Выставка "Сны Сибири" к 130-летию Транссиба откроется в Историческом музее

В октябре 2022 года в Государственном историческом музее откроется выставка "Сны Сибири" (8+), приуроченная к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире –... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:06

2022-06-29T11:06

2022-06-29T11:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 июн – Фонд развития науки и культуры "Таволга". В октябре 2022 года в Государственном историческом музее откроется выставка "Сны Сибири" (8+), приуроченная к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире – Транссибирской магистрали. Масштабный проект реализуется Фондом развития науки и культуры "Таволга" при поддержке ОАО "РЖД"."Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте “Сны Сибири”", – отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.Впервые в России комплексная выставка объединит археологию, современное искусство, инновационные технологии, а также передовые подходы в оформлении музейного пространства."Выставка "Сны Сибири" познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба. В рамках проекта будут представлены артефакты из музеев Предуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей. Экспозиция, лекционная программа, серия artist и public talks расскажут о многообразии культурных и исторических традиций народов Сибири с ее необъятными просторами, удивительными самобытными памятниками, мощью и красотой", – рассказывает директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.Выставочное пространство площадью 600 квадратных метров будет поделено на природные зоны регионов Сибири и Дальнего Востока: лес, горы, степи – и наполнено архитектурными и скульптурными формами, а также образами коренных народов."В последнем зале планируется демонстрация работ современных художников, которые в своей практике обращаются к археологическому наследию Сибири. Это не только использование некоторых образов или элементов стилевого языка, но также поиски культурной идентичности в условиях постмодерна. Так древние памятники из первых залов вступают в диалог с образцами неоархаики", - комментирует искусствовед, консультант выставки Кирилл Светляков.На выставке можно будет увидеть скульптуры Даши Намдакова, в которых переосмысливаются мотивы искусства коренных народов России, эмали из серии "12 шаманов" Сергея Ануфриева, выполненные из бересты, кожи и дерева панно Олега Комарова, работы камнереза Александра Баранмаа, керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.Место проведения: Выставочный комплекс Государственного исторического музея, площадь Революции, 2/3.Период проведения: октябрь 2022 – январь 2023.Фонд "Таволга" был создан в 2018 году с целью поддержки научных, культурных и образовательных проектов. Фонд поддерживает проекты в области изучения и популяризации культурного наследия и искусства, принимает участие в междисциплинарных исследованиях, в том числе, в развитии 3D-реконструкции, создании дополненной реальности, воздушно-лазерного сканирования объектов культурного наследия, предоставляет возможности ученым для проведения исследований в разных странах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы