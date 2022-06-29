Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ

"Хочу поздравить всех с окончанием школы. Сегодня с нами молодые люди, которые оказались в сложной ситуации. Вы говорите, как вас хорошо приняли - мне кажется, во все времена так было, есть и будет для всех наших соседей, гостей, которые к нам приезжают. Не было такого, чтобы мы кого-то встречали в штыки, буллили. Все ровно наоборот. За это я хочу поблагодарить опять же и преподавателей, которые создают в школах атмосферу", - приводятся слова Воробьева.