Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ, среди которых были выпускники из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Хочу поздравить всех с окончанием школы. Сегодня с нами молодые люди, которые оказались в сложной ситуации. Вы говорите, как вас хорошо приняли - мне кажется, во все времена так было, есть и будет для всех наших соседей, гостей, которые к нам приезжают. Не было такого, чтобы мы кого-то встречали в штыки, буллили. Все ровно наоборот. За это я хочу поблагодарить опять же и преподавателей, которые создают в школах атмосферу", - приводятся слова Воробьева.
Он добавил, что выбор будущей профессии – один из самых главных шагов в жизни, поэтому нужно выбирать то, что действительно нравится, к чему лежит душа.
"Не всегда сразу ты можешь выбрать себе специальность. Я поступал на инженера-металлурга, потому что родители - металлурги. Потом ушел в армию, вернулся оттуда, у нас уже была другая страна. Появилась рыночная экономика, новые книги, нужны были другие знания. Закончил маркетинг и экономику, потом изучал менеджмент", - добавил Воробьев.
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