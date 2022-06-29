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Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ - РИА Новости, 29.06.2022
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Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ - РИА Новости, 29.06.2022
Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ, среди которых были выпускники из Донбасса, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:44
2022-06-29T17:44
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ, среди которых были выпускники из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Он добавил, что выбор будущей профессии – один из самых главных шагов в жизни, поэтому нужно выбирать то, что действительно нравится, к чему лежит душа."Не всегда сразу ты можешь выбрать себе специальность. Я поступал на инженера-металлурга, потому что родители - металлурги. Потом ушел в армию, вернулся оттуда, у нас уже была другая страна. Появилась рыночная экономика, новые книги, нужны были другие знания. Закончил маркетинг и экономику, потом изучал менеджмент", - добавил Воробьев.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество
17:44 29.06.2022
 

Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ

© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с выпускниками подмосковных школ, среди которых были выпускники из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Хочу поздравить всех с окончанием школы. Сегодня с нами молодые люди, которые оказались в сложной ситуации. Вы говорите, как вас хорошо приняли - мне кажется, во все времена так было, есть и будет для всех наших соседей, гостей, которые к нам приезжают. Не было такого, чтобы мы кого-то встречали в штыки, буллили. Все ровно наоборот. За это я хочу поблагодарить опять же и преподавателей, которые создают в школах атмосферу", - приводятся слова Воробьева.
Он добавил, что выбор будущей профессии – один из самых главных шагов в жизни, поэтому нужно выбирать то, что действительно нравится, к чему лежит душа.
"Не всегда сразу ты можешь выбрать себе специальность. Я поступал на инженера-металлурга, потому что родители - металлурги. Потом ушел в армию, вернулся оттуда, у нас уже была другая страна. Появилась рыночная экономика, новые книги, нужны были другие знания. Закончил маркетинг и экономику, потом изучал менеджмент", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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