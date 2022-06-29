https://ria.ru/20220629/vypuskniki-1799021436.html

В Мелитополе выпускники не могли получить аттестаты, заявил Музаев

В Мелитополе выпускники не могли получить аттестаты, заявил Музаев - РИА Новости, 29.06.2022

В Мелитополе выпускники не могли получить аттестаты, заявил Музаев

Выпускники школ, техникумов и вузов в Мелитополе не могли получить дипломы и аттестаты об окончании образования, эту проблему удалось решить совместно с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:59

2022-06-29T15:59

2022-06-29T16:00

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

мелитополь

бердянск

общество

анзор музаев

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Выпускники школ, техникумов и вузов в Мелитополе не могли получить дипломы и аттестаты об окончании образования, эту проблему удалось решить совместно с временной администрацией, рассказал РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Самая такая острая проблема была связана с тем, мы это выяснили, что выпускники одиннадцатых, выпускники девятых классов, техникумов и выпускники вузов оказались в такой ситуации подвешенной, и они не могут получить нормально дипломы об окончании той или иной ступени образования. Очень подло поступили наши оппоненты, которые во многих школах просто-напросто уничтожили электронные дневники, уничтожили журналы об успеваемости. Хотели создать нам и управлению новому образования (Мелитополе - ред.) побольше проблем, дискредитировать их... С детьми они, оказывается, тоже воюют", - сказал Музаев.Он отметил, что в течение 12 дней удалось отработать совместно с временной администрацией города эту проблему. Благодаря этому школа № 15 в Мелитополе теперь может выдавать аттестаты российского образца об окончании школы."Неделю назад сюда был отправлен груз. Наши коллеги. 4400 аттестатов было привезено, было проведено обучение работников образования и №15-й школы и других школ городов и районов. Сегодня уже проходит обучающий семинар для технических специалистов города Бердянска и Херсона", - подчеркнул глава Рособрнадзора.Тем не менее, были проблемы и с текущими оценками у некоторых школьников из-за уничтоженных журналов, рассказал он. Музаев сообщил, что из-за этого оценочный материал был сформирован по 10 предметам, после прохождения тестирования оценки выставлялись в аттестат.Он добавил, что это его второй визит в Мелитополь, первый состоялся 12 июня.

https://ria.ru/20220629/obrazovanie-1799014001.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мелитополь, бердянск, общество, анзор музаев