Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях
Генпрокуратура: Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запад из-за русофобии отказывается выдавать РФ обвиняемых в убийствах, изнасилованиях и наркоторговле, сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов.
"К сожалению, изменения произошли с началом специальной военной операции на Украине. И можно сказать, что тот запредельный уровень русофобии во многих западных странах, в некоторых странах достиг такой степени, что правоохранительные органы этих государств просто-напросто стали отказываться от сотрудничества с Россией в антикриминальной сфере. Это сказывается на рассмотрении наших запросов о выдаче и помощи", - заявил Плохов.
По его словам, за последний месяц Россия получила несколько отказов на выполнение запросов от стран ЕС. "Это и убийства, и изнасилования, и сексуальная эксплуатация, речь идет и о наркоторговле, мошенниках, ворах", - пояснил Плохов. "Зарубежные партнеры отказываются выполнять запросы о правовой помощи. И таким образом, по сути дела эти лица остаются безнаказанными", - добавил он.
На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила, что девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдавать России преступников, находящихся в розыске.