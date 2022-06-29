https://ria.ru/20220629/vydacha-1798937428.html

Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях

Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях - РИА Новости, 29.06.2022

Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях

Запад из-за русофобии отказывается выдавать РФ обвиняемых в убийствах, изнасилованиях и наркоторговле, сообщил на сессии Петербургского международного... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:25

2022-06-29T11:25

2022-06-29T11:25

в мире

россия

генеральная прокуратура рф

евросоюз

русофобия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запад из-за русофобии отказывается выдавать РФ обвиняемых в убийствах, изнасилованиях и наркоторговле, сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов."К сожалению, изменения произошли с началом специальной военной операции на Украине. И можно сказать, что тот запредельный уровень русофобии во многих западных странах, в некоторых странах достиг такой степени, что правоохранительные органы этих государств просто-напросто стали отказываться от сотрудничества с Россией в антикриминальной сфере. Это сказывается на рассмотрении наших запросов о выдаче и помощи", - заявил Плохов.По его словам, за последний месяц Россия получила несколько отказов на выполнение запросов от стран ЕС. "Это и убийства, и изнасилования, и сексуальная эксплуатация, речь идет и о наркоторговле, мошенниках, ворах", - пояснил Плохов. "Зарубежные партнеры отказываются выполнять запросы о правовой помощи. И таким образом, по сути дела эти лица остаются безнаказанными", - добавил он.На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила, что девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдавать России преступников, находящихся в розыске.

https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, генеральная прокуратура рф, евросоюз, русофобия, санкции в отношении россии