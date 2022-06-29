https://ria.ru/20220629/voyska-1798989958.html

МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе

МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 29.06.2022

МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе

Решение США об усилении своего военного присутствия в Европе приведёт к "компенсирующим мерам" со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:17

2022-06-29T14:17

2022-06-29T14:33

сша

европа

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768605501_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0a38c27b9dc0f95212c3b7301c0a5d19.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение США об усилении своего военного присутствия в Европе приведёт к "компенсирующим мерам" со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договорённостей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведёт к компенсирующим мерам с нашей стороны", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США Джо Байдена."Думаю, что те, кто подобного рода решения (об усилении военного присутствия в Европе) предлагают, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать - этого у них не получится. Результата, нужного им итога от этих усилий не будет", - сказал он журналистам."Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся. Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность будет гарантирована на 100%", - добавил замминистра.Президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.

https://ria.ru/20220628/velikobritaniya-1798761616.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, европа, в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков