Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/voyska-1798989958.html
МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе
МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе
Решение США об усилении своего военного присутствия в Европе приведёт к "компенсирующим мерам" со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:17
2022-06-29T14:33
сша
европа
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768605501_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0a38c27b9dc0f95212c3b7301c0a5d19.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение США об усилении своего военного присутствия в Европе приведёт к "компенсирующим мерам" со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договорённостей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведёт к компенсирующим мерам с нашей стороны", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США Джо Байдена."Думаю, что те, кто подобного рода решения (об усилении военного присутствия в Европе) предлагают, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать - этого у них не получится. Результата, нужного им итога от этих усилий не будет", - сказал он журналистам."Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся. Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность будет гарантирована на 100%", - добавил замминистра.Президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
https://ria.ru/20220628/velikobritaniya-1798761616.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768605501_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_f36fa58cf1dbb635023c0713b84471c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
14:17 29.06.2022 (обновлено: 14:33 29.06.2022)
 
МИД пообещал ответные меры на усиление военного присутствия США в Европе

Рябков: Россия не останется в долгу перед США за усиление группировки войск в Европе

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение США об усилении своего военного присутствия в Европе приведёт к "компенсирующим мерам" со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договорённостей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведёт к компенсирующим мерам с нашей стороны", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США Джо Байдена.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:22
Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет
"Думаю, что те, кто подобного рода решения (об усилении военного присутствия в Европе) предлагают, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать - этого у них не получится. Результата, нужного им итога от этих усилий не будет", - сказал он журналистам.
"Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся. Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность будет гарантирована на 100%", - добавил замминистра.
Президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
СШАЕвропаВ миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала