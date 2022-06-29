https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html

Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе - РИА Новости, 29.06.2022

Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:38

2022-06-29T11:38

2022-06-29T11:59

в мире

сша

испания

нато

f-35

великобритания

джо байден

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе."Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО."Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент."Мы намерены <...> разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии", - подчеркнул хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

сша

испания

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, сша, испания, нато, f-35, великобритания, джо байден