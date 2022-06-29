https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:38
2022-06-29T11:38
2022-06-29T11:59
в мире
сша
испания
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f-35
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе."Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО."Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент."Мы намерены <...> разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, испания, нато, f-35, великобритания, джо байден
11:38 29.06.2022 (обновлено: 11:59 29.06.2022)
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
Байден направит в Европу еще две эскадрильи истребителей F-35 и два эсминца