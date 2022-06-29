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Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
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Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:38
2022-06-29T11:59
в мире
сша
испания
нато
f-35
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе."Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО."Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент."Мы намерены &lt;...&gt; разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии", - подчеркнул хозяин Белого дома.
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в мире, сша, испания, нато, f-35, великобритания, джо байден
11:38 29.06.2022 (обновлено: 11:59 29.06.2022)
 
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Байден направит в Европу еще две эскадрильи истребителей F-35 и два эсминца

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе.
"Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.
"Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент.
"Мы намерены <...> разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии", - подчеркнул хозяин Белого дома.
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В миреСШАИспанияНАТОF-35ВеликобританияДжо Байден
 
 
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