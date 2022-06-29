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Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 29.06.2022
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Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо
Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 29.06.2022
Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо
Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил РИА Новости представитель РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:43
2022-06-29T21:43
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил РИА Новости представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.Как сообщил Ланард, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.Рост розничных цен на бензин в США наблюдается с конца зимы. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular по состоянию на 29 июня составляет порядка 4,9 доллара. При этом в первую неделю после инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года этот показатель составлял примерно 2,39 доллара.
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джо байден, сша
21:43 29.06.2022
 
Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо

Ассоциация торговли топливом заявила об участившихся случаях воровства бензина в США

© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил РИА Новости представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.
"Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка", - сказал Ланард.
Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.
Как сообщил Ланард, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.
С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 22:40
Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина
Рост розничных цен на бензин в США наблюдается с конца зимы. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular по состоянию на 29 июня составляет порядка 4,9 доллара. При этом в первую неделю после инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года этот показатель составлял примерно 2,39 доллара.
 
Джо БайденСША
 
 
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