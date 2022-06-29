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Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский

Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский - РИА Новости, 29.06.2022

Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский

Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:00

2022-06-29T01:00

2022-06-29T01:00

специальная военная операция на украине

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит", — подчеркнул он.По его словам, Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.

https://ria.ru/20220628/polyanskiy-1798882522.html

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в мире, россия, киев, украина, совет безопасности оон, нато, дмитрий полянский