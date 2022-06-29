Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области. Архивное фото
ООН, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вы должны понимать, что поставки оружия… были и остаются для нас законными военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями", — сказал Полянский.
"Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит", — подчеркнул он.
По его словам, Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.