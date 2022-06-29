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Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/vooruzheniya-1798887421.html
Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский
Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский - РИА Новости, 29.06.2022
Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский
Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T01:00
2022-06-29T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
совет безопасности оон
нато
дмитрий полянский
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит", — подчеркнул он.По его словам, Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
https://ria.ru/20220628/polyanskiy-1798882522.html
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в мире, россия, киев, украина, совет безопасности оон, нато, дмитрий полянский
01:00 29.06.2022
 
Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов, считает Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: Киев умышленно хранит западное оружие в центрах городов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 июн — РИА Новости. Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Вы должны понимать, что поставки оружия… были и остаются для нас законными военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями", — сказал Полянский.

"Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит", — подчеркнул он.
По его словам, Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 23:35
Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:00
"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаСовет Безопасности ООННАТОДмитрий Полянский
 
 
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