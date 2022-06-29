https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html

СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США

СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США - РИА Новости, 29.06.2022

СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США

Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:11

2022-06-29T02:11

2022-06-29T09:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

нато

сша

в мире

афганистан

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье для журнала National Review обозреватель Майкл Брендан Дауэрти.По его мнению, попытки Вашингтона создать для Москвы дополнительные издержки во время боевых действий могут сделать триумф российской стороны более масштабным, если ВСУ не смогут осуществить решающее стратегическое отступление и будут разбиты в котлах в Донбассе.Журналист предположил, что этот сценарий завершения конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html

украина

россия

донбасс

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, нато, сша, в мире, афганистан