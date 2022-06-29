https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США - РИА Новости, 29.06.2022
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:11
2022-06-29T02:11
2022-06-29T09:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
нато
сша
в мире
афганистан
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье для журнала National Review обозреватель Майкл Брендан Дауэрти.По его мнению, попытки Вашингтона создать для Москвы дополнительные издержки во время боевых действий могут сделать триумф российской стороны более масштабным, если ВСУ не смогут осуществить решающее стратегическое отступление и будут разбиты в котлах в Донбассе.Журналист предположил, что этот сценарий завершения конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html
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украина, россия, донбасс, нато, сша, в мире, афганистан
02:11 29.06.2022 (обновлено: 09:23 29.06.2022)
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
NR: победа России на Украине станет вторым за два года унижением для США после Афганистана