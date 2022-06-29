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СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США - РИА Новости, 29.06.2022
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:11
2022-06-29T09:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
нато
сша
в мире
афганистан
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье для журнала National Review обозреватель Майкл Брендан Дауэрти.По его мнению, попытки Вашингтона создать для Москвы дополнительные издержки во время боевых действий могут сделать триумф российской стороны более масштабным, если ВСУ не смогут осуществить решающее стратегическое отступление и будут разбиты в котлах в Донбассе.Журналист предположил, что этот сценарий завершения конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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украина, россия, донбасс, нато, сша, в мире, афганистан
02:11 29.06.2022 (обновлено: 09:23 29.06.2022)
 
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США

NR: победа России на Украине станет вторым за два года унижением для США после Афганистана

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана, написал в статье для журнала National Review обозреватель Майкл Брендан Дауэрти.
По его мнению, попытки Вашингтона создать для Москвы дополнительные издержки во время боевых действий могут сделать триумф российской стороны более масштабным, если ВСУ не смогут осуществить решающее стратегическое отступление и будут разбиты в котлах в Донбассе.

"Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами", — считает Дауэрти.

Журналист предположил, что этот сценарий завершения конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО.
"После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален", — отметил публицист.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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