https://ria.ru/20220629/ukraina-1799115199.html

Украина вошла в единую зону роуминга с ЕС, заявили в Киеве

Украина вошла в единую зону роуминга с ЕС, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.06.2022

Украина вошла в единую зону роуминга с ЕС, заявили в Киеве

Глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:39

2022-06-29T20:39

2022-06-29T20:39

илон маск

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink."В июне Украину уже приняли в орган европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций (BEREC), и у Украины уже есть единое роуминговое пространство с Европой", - сказал Щиголь, слова которого приводит издание "Лига".Он отметил, на территории страны есть "резервный канал связи" - это Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг – ред) на льготных условиях. По его словам, сейчас сфера связи самая прогрессивная отрасль Украины, не так много стран в Европе имеют такую качественную разветвленную связь с таким охватом интернета."После войны будет рассмотрен вопрос оплаты. Но цена будет не американской или европейской. Есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах", - приводит слова главы ведомства издание.

https://ria.ru/20220629/es-1799105798.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, украина, европа