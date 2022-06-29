Украина вошла в единую зону роуминга с ЕС, заявили в Киеве
Глава службы связи Щиголь: Украина вошла в единую зону роуминга с ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink.
"В июне Украину уже приняли в орган европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций (BEREC), и у Украины уже есть единое роуминговое пространство с Европой", - сказал Щиголь, слова которого приводит издание "Лига".
Он отметил, на территории страны есть "резервный канал связи" - это Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг – ред) на льготных условиях. По его словам, сейчас сфера связи самая прогрессивная отрасль Украины, не так много стран в Европе имеют такую качественную разветвленную связь с таким охватом интернета.
"После войны будет рассмотрен вопрос оплаты. Но цена будет не американской или европейской. Есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах", - приводит слова главы ведомства издание.
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