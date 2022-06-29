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В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1799078830.html
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем - РИА Новости, 29.06.2022
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем
заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:24
2022-06-29T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
мид украины
африка
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина вернет свои территории военным путем, для этого необходимо нарастить количество тяжелого вооружения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.Накануне канал CNN сообщил, что чиновники в Белом доме сомневаются в способности Киева вернуть территории, утраченные после начала российской спецоперации.В свою очередь, канадский депутат от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, поэтому они призывают уступить часть территорий. Это подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву перестать оказывать сопротивление.Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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в мире, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, мид украины, африка, владимир путин, дмитрий кулеба, канада, сша, владимир зеленский
18:24 29.06.2022 (обновлено: 20:03 29.06.2022)
 
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина вернет территории военным путем

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина вернет свои территории военным путем, для этого необходимо нарастить количество тяжелого вооружения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.
"Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что нужно — конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", — написал он.
Накануне канал CNN сообщил, что чиновники в Белом доме сомневаются в способности Киева вернуть территории, утраченные после начала российской спецоперации.
В свою очередь, канадский депутат от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, поэтому они призывают уступить часть территорий. Это подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву перестать оказывать сопротивление.
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Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякСитуация в ДНР и ЛНРМИД УкраиныАфрикаВладимир ПутинДмитрий КулебаКанадаСШАВладимир Зеленский
 
 
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