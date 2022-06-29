18:24 29.06.2022 (обновлено: 20:03 29.06.2022)
В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина вернет территории военным путем
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина вернет свои территории военным путем, для этого необходимо нарастить количество тяжелого вооружения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.
"Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что нужно — конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", — написал он.
Накануне канал CNN сообщил, что чиновники в Белом доме сомневаются в способности Киева вернуть территории, утраченные после начала российской спецоперации.
В свою очередь, канадский депутат от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, поэтому они призывают уступить часть территорий. Это подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву перестать оказывать сопротивление.
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Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
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