https://ria.ru/20220629/ukraina-1799078830.html

В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем

В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем - РИА Новости, 29.06.2022

В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем

заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:24

2022-06-29T18:24

2022-06-29T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

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мид украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина вернет свои территории военным путем, для этого необходимо нарастить количество тяжелого вооружения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.Накануне канал CNN сообщил, что чиновники в Белом доме сомневаются в способности Киева вернуть территории, утраченные после начала российской спецоперации.В свою очередь, канадский депутат от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, поэтому они призывают уступить часть территорий. Это подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву перестать оказывать сопротивление.Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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Кирилл Волков

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