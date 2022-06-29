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Украинские войска стреляют по своим из-за проблем со связью, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1799075860.html
Украинские войска стреляют по своим из-за проблем со связью, сообщили СМИ
Украинские войска стреляют по своим из-за проблем со связью, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска стреляют по своим из-за проблем со связью, сообщили СМИ
Американская газета New York Times рассказала, что украинские войска испытывают проблемы со связью, из-за которых часто не могут запросить помощь и иногда... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:15
2022-06-29T18:26
специальная военная операция на украине
технологии
владимир путин
украина
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала, что украинские войска испытывают проблемы со связью, из-за которых часто не могут запросить помощь и иногда открывают огонь по своим.Издание взяло интервью почти у двух десятков украинских солдат, все они говорили о схожих проблемах: силы РФ создают помехи радиосигналу, у украинской стороны не хватает средств связи, зачастую трудно связаться с командиром, чтобы вызвать артиллерийскую поддержку. Кроме того, связаться с расположенными недалеко подразделениями также проблемно, из-за чего, как утверждается, украинские силы время от времени стреляют по своим."Мне кажется, что связь немного кривая, потому что, когда мы идем на какое-то задание, мы не можем рассчитывать на артиллерийскую поддержку", - рассказал газете военнослужащий из отряда территориальной обороны Украины.По сообщению газеты, из-за проблем с радиосвязью между артиллерийскими подразделениями и передовыми отрядами последние часто "остаются сами по себе" и несут большие потери, а артиллерийские батареи медленно реагируют на прорывы российских сил. Отмечается, что артиллерии зачастую приходится полагаться на собственные беспилотники или на разведывательные данные США.Другой собеседник газеты, сержант с позывным "Генерал", рассказал, что во время битвы за Северодонецк украинский взвод заметил российские танки у окраины города. Военнослужащие взвода не смогли дозвониться до непосредственного руководства, поэтому связались с сержантом. Он в свою очередь запросил уже у своего командования помощь от артиллерийской батареи для взвода, но ей нужны были координаты наступавших танков. У сержанта не было нужных карт, поэтому артиллерии пришлось использовать беспилотник, который разрядился во время полета. Генератор, при помощи которого можно было его зарядить, также вышел из строя, в итоге войска Украины не успели отразить атаку.Этот же собеседник газеты отметил, что российские войска регулярно подавляют сигнал его раций, излучая более сильный радиосигнал на частоте их работы. Издание пишет, что США поставляли во многие специальные подразделения рации с шифрованием, при помощи которых можно беспрепятственно общаться, но сигнал которых более мощный, из-за чего местоположение использующих их военных можно определить.Генштаб украинских войск не ответил New York Times на вопросы о проблемах с коммуникацией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
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технологии, владимир путин, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
18:15 29.06.2022 (обновлено: 18:26 29.06.2022)
 
Украинские войска стреляют по своим из-за проблем со связью, сообщили СМИ

New York Times: ВСУ испытывают проблемы со связью, из-за чего стреляют по своим

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала, что украинские войска испытывают проблемы со связью, из-за которых часто не могут запросить помощь и иногда открывают огонь по своим.
Издание взяло интервью почти у двух десятков украинских солдат, все они говорили о схожих проблемах: силы РФ создают помехи радиосигналу, у украинской стороны не хватает средств связи, зачастую трудно связаться с командиром, чтобы вызвать артиллерийскую поддержку. Кроме того, связаться с расположенными недалеко подразделениями также проблемно, из-за чего, как утверждается, украинские силы время от времени стреляют по своим.
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"Мне кажется, что связь немного кривая, потому что, когда мы идем на какое-то задание, мы не можем рассчитывать на артиллерийскую поддержку", - рассказал газете военнослужащий из отряда территориальной обороны Украины.
По сообщению газеты, из-за проблем с радиосвязью между артиллерийскими подразделениями и передовыми отрядами последние часто "остаются сами по себе" и несут большие потери, а артиллерийские батареи медленно реагируют на прорывы российских сил. Отмечается, что артиллерии зачастую приходится полагаться на собственные беспилотники или на разведывательные данные США.
Другой собеседник газеты, сержант с позывным "Генерал", рассказал, что во время битвы за Северодонецк украинский взвод заметил российские танки у окраины города. Военнослужащие взвода не смогли дозвониться до непосредственного руководства, поэтому связались с сержантом. Он в свою очередь запросил уже у своего командования помощь от артиллерийской батареи для взвода, но ей нужны были координаты наступавших танков. У сержанта не было нужных карт, поэтому артиллерии пришлось использовать беспилотник, который разрядился во время полета. Генератор, при помощи которого можно было его зарядить, также вышел из строя, в итоге войска Украины не успели отразить атаку.
Этот же собеседник газеты отметил, что российские войска регулярно подавляют сигнал его раций, излучая более сильный радиосигнал на частоте их работы. Издание пишет, что США поставляли во многие специальные подразделения рации с шифрованием, при помощи которых можно беспрепятственно общаться, но сигнал которых более мощный, из-за чего местоположение использующих их военных можно определить.
Генштаб украинских войск не ответил New York Times на вопросы о проблемах с коммуникацией.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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