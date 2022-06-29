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ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан

ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан - РИА Новости, 29.06.2022

ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан

Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной республике, сообщает представительство... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:02

2022-06-29T18:02

2022-06-29T18:21

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Красный Партизан: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика