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ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан
ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан - РИА Новости, 29.06.2022
ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан
Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной республике, сообщает представительство... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:02
2022-06-29T18:02
2022-06-29T18:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Красный Партизан: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика
18:02 29.06.2022 (обновлено: 18:21 29.06.2022)
ВСУ обстреляли из "Града" населенный пункт Красный Партизан
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Красному Партизану