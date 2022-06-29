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Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"

Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен" - РИА Новости, 29.06.2022

Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"

Огнем российской артиллерии в Харьковской области уничтожено до 100 нацистов из нацистского формирования "Кракен", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:39

2022-06-29T11:39

2022-06-29T11:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Огнем российской артиллерии в Харьковской области уничтожено до 100 нацистов из нацистского формирования "Кракен", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", - сказали в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

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в мире, россия, украина, владимир путин, харьковская область