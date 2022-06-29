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Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен" - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"
Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен" - РИА Новости, 29.06.2022
Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"
Огнем российской артиллерии в Харьковской области уничтожено до 100 нацистов из нацистского формирования "Кракен", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:39
2022-06-29T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
харьковская область
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Огнем российской артиллерии в Харьковской области уничтожено до 100 нацистов из нацистского формирования "Кракен", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", - сказали в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, россия, украина, владимир путин, харьковская область
11:39 29.06.2022
 
Российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"

Минобороны: российская артиллерия уничтожила до ста нацистов из батальона "Кракен"

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы артиллерийского расчета
Бойцы артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Огнем российской артиллерии в Харьковской области уничтожено до 100 нацистов из нацистского формирования "Кракен", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", - сказали в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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