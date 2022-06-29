https://ria.ru/20220629/ukraina-1798933733.html
The Hill рассказал о серьезных угрозах для украинских беженок в Европе
The Hill рассказал о серьезных угрозах для украинских беженок в Европе - РИА Новости, 29.06.2022
The Hill рассказал о серьезных угрозах для украинских беженок в Европе
Преступники в Европе активно используют социальные сети для сексуальной эксплуатации украинских беженок, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:12
2022-06-29T11:12
2022-06-29T13:00
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испания
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Преступники в Европе активно используют социальные сети для сексуальной эксплуатации украинских беженок, пишет американское издание The Hill.Согласно анализу компании Thomson Reuters, на который ссылается автор статьи Ребекка Клар, в интернете отмечается высокий спрос на интим с украинками.Исследование показало, что в период с 27 февраля по 5 марта количество соответствующих поисковых запросов Google в Великобритании увеличилось на 200 процентов по сравнению с предыдущим полугодием. А в Испании и Польше за тот же период запросов "украинское порно" стало на 600 и 130 процентов больше соответственно."Европейские женщины, восточноевропейские женщины, украинские женщины подвержены риску: их часто заманивают и вовлекают в секс-торговлю", — приводит издание слова старшего советника Thomson Reuters по вопросам преступлений в области прав человека Хизер Фишер.В начале конфликта, по информации The Hill, злоумышленники предлагали помощь прямо на границе, но после того как полиция раскрыла их схемы, перешли в интернет-пространство.Чаты и паблики в Facebook*, Telegram и Viber, как отметила обозреватель, остаются основным источником информации для беженцев из Украины и добровольцев, поэтому работа по выявлению злоумышленников и торговцев людьми становится заботой самих волонтеров."Администраторы групп просматривают все публикации и самостоятельно решают удалить, сохранить или скрыть их после проверки. Однако на эффективность модерации влияет наличие свободного времени и умение вести ее "на лету", — подчеркнула обозреватель.Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину после начала российской специальной операции покинули более 6,2 миллиона человек. Они направились преимущественно в ЕС. Так, в Польшу уехали более 3,3 миллиона человек, в Румынию — более 919 тысяч, в Россию — свыше 838 тысяч, в Венгрию — более 605 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/evropa-1798377560.html
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, испания, польша, google, telegram, viber, украина
11:12 29.06.2022 (обновлено: 13:00 29.06.2022)
The Hill рассказал о серьезных угрозах для украинских беженок в Европе
The Hill: преступники в Европе используют соцсети для торговли беженками из Украины
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Преступники в Европе активно используют социальные сети для сексуальной эксплуатации украинских беженок, пишет американское издание The Hill
.
"Псевдоволонтеры привлекают их через соцсети и мессенджеры, предлагая жилье", — говорится в публикации.
Согласно анализу компании Thomson Reuters, на который ссылается автор статьи Ребекка Клар, в интернете отмечается высокий спрос на интим с украинками.
Исследование показало, что в период с 27 февраля по 5 марта количество соответствующих поисковых запросов Google
в Великобритании
увеличилось на 200 процентов по сравнению с предыдущим полугодием. А в Испании
и Польше
за тот же период запросов "украинское порно" стало на 600 и 130 процентов больше соответственно.
"Европейские женщины, восточноевропейские женщины, украинские женщины подвержены риску: их часто заманивают и вовлекают в секс-торговлю", — приводит издание слова старшего советника Thomson Reuters по вопросам преступлений в области прав человека Хизер Фишер.
В начале конфликта, по информации The Hill, злоумышленники предлагали помощь прямо на границе, но после того как полиция раскрыла их схемы, перешли в интернет-пространство.
Чаты и паблики в Facebook*, Telegram
и Viber
, как отметила обозреватель, остаются основным источником информации для беженцев из Украины
и добровольцев, поэтому работа по выявлению злоумышленников и торговцев людьми становится заботой самих волонтеров.
"Администраторы групп просматривают все публикации и самостоятельно решают удалить, сохранить или скрыть их после проверки. Однако на эффективность модерации влияет наличие свободного времени и умение вести ее "на лету", — подчеркнула обозреватель.
Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину после начала российской специальной операции покинули более 6,2 миллиона человек. Они направились преимущественно в ЕС. Так, в Польшу уехали более 3,3 миллиона человек, в Румынию — более 919 тысяч, в Россию — свыше 838 тысяч, в Венгрию — более 605 тысяч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.