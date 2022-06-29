https://ria.ru/20220629/tyumen-1798990825.html

В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса до 1 августа

В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса до 1 августа - РИА Новости, 29.06.2022

В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса до 1 августа

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 августа, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:21

2022-06-29T14:21

2022-06-29T14:21

тюменская область

общество

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 августа, сообщает информационный центр правительства региона.Ранее отмечалось, что с 1 июня в регионе отменен обязательный масочный режим, но гражданам рекомендовано пользоваться масками в местах массового пребывания людей, сотрудникам предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано ношение масок, в том числе при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора. С 24 июня власти разрешили проводить культурно-досуговые, культурно-просветительские мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях и сняли ограничения с работы библиотек.За минувшие сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 17 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии - 192 099 ), выздоровели 13 человек (за весь период 187 533), новых смертей не зарегистрировано (с начала пандемии - 4 337). Для лечения больных развернуто 45 коек, 17,8% из них свободны.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

тюменская область

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общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии