https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799059881.html

Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию

Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022

Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию

Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:36

в мире

турция

сша

нато

f-16

f-35

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789172806_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_eba727d836ff3e97eb501fc77775506c.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер."Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", - сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.Идея продажи Турции истребителей четвертого поколения F-16 возникла после того, как США исключили ее из программы поставок более современных самолетов F-35 в наказание за закупку российских комплексов ПВО С-400."Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", - сказала Уолландер.

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»