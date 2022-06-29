https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799059881.html
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию
Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:36
в мире
турция
сша
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с-400 «триумф»
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер."Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", - сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.Идея продажи Турции истребителей четвертого поколения F-16 возникла после того, как США исключили ее из программы поставок более современных самолетов F-35 в наказание за закупку российских комплексов ПВО С-400."Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", - сказала Уолландер.
https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html
https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html
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в мире, турция, сша, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»
17:30 29.06.2022 (обновлено: 17:36 29.06.2022)
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию
Помощник главы Пентагона Уолландер заявила о поддержке планов поставок F-16 в Турцию