Рейтинг@Mail.ru
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799059881.html
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию
Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:36
в мире
турция
сша
нато
f-16
f-35
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789172806_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_eba727d836ff3e97eb501fc77775506c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер."Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", - сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.Идея продажи Турции истребителей четвертого поколения F-16 возникла после того, как США исключили ее из программы поставок более современных самолетов F-35 в наказание за закупку российских комплексов ПВО С-400."Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", - сказала Уолландер.
https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html
https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789172806_0:427:1911:1860_1920x0_80_0_0_108b7bd9b72c188afaecdeae2bcc8179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»
17:30 29.06.2022 (обновлено: 17:36 29.06.2022)
 
Пентагон поддержал планы поставок истребителей F-16 в Турцию

Помощник главы Пентагона Уолландер заявила о поддержке планов поставок F-16 в Турцию

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжает их проработку, сказал помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.
"Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации ее флота F-16. Они, эти планы, прорабатываются", - сообщила она журналистам в ходе брифинга "на полях" саммита НАТО.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
Идея продажи Турции истребителей четвертого поколения F-16 возникла после того, как США исключили ее из программы поставок более современных самолетов F-35 в наказание за закупку российских комплексов ПВО С-400.
"Их (эти планы) нужно провести через наши контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в модернизации своего истребительного флота, поскольку это вклад в безопасности НАТО и, следовательно, американскую безопасность", - сказала Уолландер.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля 2021, 19:01
Пентагон подтвердил исключение Турции из программы производства F-35
 
В миреТурцияСШАНАТОF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала