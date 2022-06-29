https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799059054.html

Эксперты рассказали, как изменится отдых в Турции во время Курбан-байрама

Эксперты рассказали, как изменится отдых в Турции во время Курбан-байрама - РИА Новости, 29.06.2022

Эксперты рассказали, как изменится отдых в Турции во время Курбан-байрама

В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам выпадает на 9 июля, в Турции его будут отмечать до 17-го, в это время туристов ждут переполненные пляжи и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:50

2022-06-29T17:50

2022-06-29T17:50

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам выпадает на 9 июля, в Турции его будут отмечать до 17-го, в это время туристов ждут переполненные пляжи и закрытые банки, сообщает TourDom.ru.По словам Любови Ворониной из "Слетать.ру", отели и пляжи будут максимально заполнены местным населением. В этом году многие популярные гостиницы стали недоступны для бронирования уже начиная с 20-х чисел июня. "В то же время на какие-то повседневные вещи в туристической зоне праздник не влияет, все работает в стандартном режиме", – отмечают турагенты."В первый день, 9 июля, могут не работать или закрыться раньше времени некоторые магазины, в том числе сетевые, такие как BIM, A101. Обычно руководство каждой торговой точки решает, в каком графике работать, как у нас в январские каникулы", – предупреждает турагент Мария Шекер, проживающая в Анталье. По ее словам, крупные ТЦ останутся открытыми.Если туристы летят в Турцию с целью открыть банковские карты, они должны учесть, что с 9 по 17 июля все государственные и финансовые учреждения в стране работать не будут. Некоторые банки могут установить короткий день и накануне."Многие мои клиенты оформляют в Турции мультивалютные карты Deniz Bank и других банков, – пояснил один из турагентов. – Именные готовят в течение пяти рабочих дней. Если туристы сдадут документы перед праздником, они могут не получить "пластик" до 18 июля".

https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798336245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), туристы, куда можно лететь, отдых на море