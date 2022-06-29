https://ria.ru/20220629/tayvan-1798912529.html

В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос

В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос - РИА Новости, 29.06.2022

В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос

Китай призывает страны "Большой семерки" прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить вмешиваться во... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:54

2022-06-29T09:54

2022-06-29T09:54

в мире

китай

тайвань

пекин

g7

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ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Китай призывает страны "Большой семерки" прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос – исключительно внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства. США и Запад перетягивают на свою сторону союзников, чтобы разыграть "тайваньскую карту" в попытке сдержать развитие и воссоединение Китая, это крайне опасно", - заявил Ма Сяогуан.По его словам, Запад для достижения своих скрытых политических целей игнорирует провокации по достижению независимости острова со стороны руководства тайваньской Демократической прогрессивной партии, и при этом западные страны обвиняют Пекин в том, что именно он является так называемым разрушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе."Рекомендуем им немедленно прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим на независимость Тайваня, и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая, ведь когда играешь с огнем, непременно обожжешься сам", - подчеркнул он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220625/protest-1798035495.html

https://ria.ru/20220613/tayvan-1795043129.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, пекин, g7