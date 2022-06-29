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В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос - РИА Новости, 29.06.2022
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В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос - РИА Новости, 29.06.2022
В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
Китай призывает страны "Большой семерки" прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить вмешиваться во... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:54
2022-06-29T09:54
в мире
китай
тайвань
пекин
g7
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ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Китай призывает страны "Большой семерки" прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос – исключительно внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства. США и Запад перетягивают на свою сторону союзников, чтобы разыграть "тайваньскую карту" в попытке сдержать развитие и воссоединение Китая, это крайне опасно", - заявил Ма Сяогуан.По его словам, Запад для достижения своих скрытых политических целей игнорирует провокации по достижению независимости острова со стороны руководства тайваньской Демократической прогрессивной партии, и при этом западные страны обвиняют Пекин в том, что именно он является так называемым разрушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе."Рекомендуем им немедленно прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим на независимость Тайваня, и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая, ведь когда играешь с огнем, непременно обожжешься сам", - подчеркнул он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220625/protest-1798035495.html
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в мире, китай, тайвань, пекин, g7
09:54 29.06.2022
 
В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос

В Пекине призвали страны "семерки" прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Китай призывает страны "Большой семерки" прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
"Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос – исключительно внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства. США и Запад перетягивают на свою сторону союзников, чтобы разыграть "тайваньскую карту" в попытке сдержать развитие и воссоединение Китая, это крайне опасно", - заявил Ма Сяогуан.
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По его словам, Запад для достижения своих скрытых политических целей игнорирует провокации по достижению независимости острова со стороны руководства тайваньской Демократической прогрессивной партии, и при этом западные страны обвиняют Пекин в том, что именно он является так называемым разрушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе.
"Рекомендуем им немедленно прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим на независимость Тайваня, и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая, ведь когда играешь с огнем, непременно обожжешься сам", - подчеркнул он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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