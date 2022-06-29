https://ria.ru/20220629/sud-1799106932.html

СМИ: кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Винника

СМИ: кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Винника - РИА Новости, 29.06.2022

СМИ: кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Винника

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Александра Винника, обжаловавшего приговор в пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, передает... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:54

2022-06-29T19:54

2022-06-29T20:17

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Александра Винника, обжаловавшего приговор в пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс.Апелляционный суд Парижа 24 июня 2021 года подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, который был назначен нижестоящей судебной инстанцией. Защита россиянина настаивала на его невиновности. Адвокаты подали во Франции кассационную жалобу на решение апелляционного суда.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США, отмечает агентство.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797401559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, париж, сша, греция