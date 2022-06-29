19:54 29.06.2022 (обновлено: 20:17 29.06.2022)
СМИ: кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Винника
Франс Пресс: суд Франции отклонил ходатайство россиянина Винника, осужденного на пять лет
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Александра Винника, обжаловавшего приговор в пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс.
Апелляционный суд Парижа 24 июня 2021 года подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, который был назначен нижестоящей судебной инстанцией. Защита россиянина настаивала на его невиновности. Адвокаты подали во Франции кассационную жалобу на решение апелляционного суда.
"Изучив как приемлемость ходатайства, так и процессуальные документы, Кассационный суд не нашел возможности допустить ходатайство к рассмотрению и поэтому объявляет его не принятым", - говорится в постановлении.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.
После отбытия наказания во Франции Винник должен быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США, отмечает агентство.