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На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками - РИА Новости, 29.06.2022
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На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками
На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками - РИА Новости, 29.06.2022
На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками
Отец четырёх детей, проживающий в Отрадненском районе на Кубани, в качестве наказания связывал несовершеннолетних верёвками, против него возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:32
2022-06-29T15:37
происшествия
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 29 июн - РИА Новости. Отец четырёх детей, проживающий в Отрадненском районе на Кубани, в качестве наказания связывал несовершеннолетних верёвками, против него возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Следствие установило, что в июле 2022 года 57-летний отец четырёх детей, возраст которых не превышает 14 лет, связывал их веревками, в частности дочерей, дома в Краснодарском крае. Опасаясь подобного наказания, дети вместе с матерью ночевали в сарае для домашнего скота. По информации ведомства, мужчина употреблял спиртное."В связи с выявленными нарушениями прокуратура в министерство труда и социального развития Краснодарского края, а также главе муниципалитета внесла представление. Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - отмечается в релизе.Сейчас дети находятся под наблюдением специалистов соцзащиты на Кубани.
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происшествия, краснодарский край, россия
15:32 29.06.2022 (обновлено: 15:37 29.06.2022)
 
На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками

В Краснодарском крае завели уголовное дело против мужчины, связывавшего детей веревками

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 июн - РИА Новости. Отец четырёх детей, проживающий в Отрадненском районе на Кубани, в качестве наказания связывал несовершеннолетних верёвками, против него возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Следствие установило, что в июле 2022 года 57-летний отец четырёх детей, возраст которых не превышает 14 лет, связывал их веревками, в частности дочерей, дома в Краснодарском крае. Опасаясь подобного наказания, дети вместе с матерью ночевали в сарае для домашнего скота. По информации ведомства, мужчина употреблял спиртное.
"В связи с выявленными нарушениями прокуратура в министерство труда и социального развития Краснодарского края, а также главе муниципалитета внесла представление. Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - отмечается в релизе.
Сейчас дети находятся под наблюдением специалистов соцзащиты на Кубани.
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