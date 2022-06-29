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На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками

На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками - РИА Новости, 29.06.2022

На Кубани завели дело против мужчины, связывавшего детей веревками

Отец четырёх детей, проживающий в Отрадненском районе на Кубани, в качестве наказания связывал несовершеннолетних верёвками, против него возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:32

2022-06-29T15:32

2022-06-29T15:37

происшествия

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 29 июн - РИА Новости. Отец четырёх детей, проживающий в Отрадненском районе на Кубани, в качестве наказания связывал несовершеннолетних верёвками, против него возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Следствие установило, что в июле 2022 года 57-летний отец четырёх детей, возраст которых не превышает 14 лет, связывал их веревками, в частности дочерей, дома в Краснодарском крае. Опасаясь подобного наказания, дети вместе с матерью ночевали в сарае для домашнего скота. По информации ведомства, мужчина употреблял спиртное."В связи с выявленными нарушениями прокуратура в министерство труда и социального развития Краснодарского края, а также главе муниципалитета внесла представление. Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - отмечается в релизе.Сейчас дети находятся под наблюдением специалистов соцзащиты на Кубани.

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происшествия, краснодарский край, россия