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При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских

При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2022

При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских

Шесть сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Саанич получили ранения при перестрелке с грабителями в банке, подозреваемые ликвидированы,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:28

2022-06-29T03:28

2022-06-29T06:12

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Саанич получили ранения при перестрелке с грабителями в банке, подозреваемые ликвидированы, сообщила полиция.Согласно пресс-релизу, силовики получили сообщение, что двое вооруженных людей зашли в банк.Как отмечает полиция, дома и предприятия, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы из-за возможного наличия взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми.

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в мире, москва, канада