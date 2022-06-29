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При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2022
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При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских
При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2022
При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских
Шесть сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Саанич получили ранения при перестрелке с грабителями в банке, подозреваемые ликвидированы,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:28
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Саанич получили ранения при перестрелке с грабителями в банке, подозреваемые ликвидированы, сообщила полиция.Согласно пресс-релизу, силовики получили сообщение, что двое вооруженных людей зашли в банк.Как отмечает полиция, дома и предприятия, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы из-за возможного наличия взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми.
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в мире, москва, канада
03:28 29.06.2022 (обновлено: 06:12 29.06.2022)
 
При перестрелке с грабителями в Канаде пострадали шесть полицейских

При перестрелке с грабителями в канадском городе Саанич пострадали шесть полицейских

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Саанич получили ранения при перестрелке с грабителями в банке, подозреваемые ликвидированы, сообщила полиция.
Согласно пресс-релизу, силовики получили сообщение, что двое вооруженных людей зашли в банк.
"Несколько полицейских прибыли на место происшествия и столкнулись с вооруженными подозреваемыми, которые открыли огонь по полиции. Двое подозреваемых были застрелены полицейскими и скончались на месте. Шестеро сотрудников группы экстренного реагирования Большой Виктории получили огнестрельные ранения и были госпитализированы", — говорится в заявлении.
Как отмечает полиция, дома и предприятия, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы из-за возможного наличия взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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