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В Польше заявили, что США будут руководить силами НАТО в восточной Европе - РИА Новости, 29.06.2022
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В Польше заявили, что США будут руководить силами НАТО в восточной Европе
В Польше заявили, что США будут руководить силами НАТО в восточной Европе - РИА Новости, 29.06.2022
В Польше заявили, что США будут руководить силами НАТО в восточной Европе
США возьмут на себя руководство силами НАТО в восточной Европе, считает экс-глава департамента надзора за вооруженными силами Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:39
в мире
джо байден
сша
европа
польша
нато
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. США возьмут на себя руководство силами НАТО в восточной Европе, считает экс-глава департамента надзора за вооруженными силами Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский.Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе."Это стратегическое заявление, которое имеет решающее значение для безопасности восточный фланг НАТО и безопасность всей Европы. В настоящий момент на территории Польши есть выдвинутый элемент этого корпуса. У нас в Подкарпатье расположены отдельные элементы 82-й воздушно - десантной дивизии армии США, у нас в Прибалтике развернуты элементы стран НАТО в рамках выдвинутого присутствия", - сказал Крашевский."Это командование будет играть ключевую роль. Учитывая те элементы, которые уже развернуты на территории нашего государства и стран Балтии, НАТО, через, собственно говоря, армию США, будет в состоянии предпринимать немедленные действия", - пояснил он.
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в мире, джо байден, сша, европа, польша, нато
15:39 29.06.2022
 
В Польше заявили, что США будут руководить силами НАТО в восточной Европе

Польский генерал Крашевский: США будут руководить силами НАТО в восточной Европе

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. США возьмут на себя руководство силами НАТО в восточной Европе, считает экс-глава департамента надзора за вооруженными силами Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский.
Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
"Это стратегическое заявление, которое имеет решающее значение для безопасности восточный фланг НАТО и безопасность всей Европы. В настоящий момент на территории Польши есть выдвинутый элемент этого корпуса. У нас в Подкарпатье расположены отдельные элементы 82-й воздушно - десантной дивизии армии США, у нас в Прибалтике развернуты элементы стран НАТО в рамках выдвинутого присутствия", - сказал Крашевский.
"Это командование будет играть ключевую роль. Учитывая те элементы, которые уже развернуты на территории нашего государства и стран Балтии, НАТО, через, собственно говоря, армию США, будет в состоянии предпринимать немедленные действия", - пояснил он.
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В миреДжо БайденСШАЕвропаПольшаНАТО
 
 
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