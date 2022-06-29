https://ria.ru/20220629/ssha-1798976629.html
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков - РИА Новости, 29.06.2022
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков
Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:28
2022-06-29T13:28
2022-06-29T13:29
в мире
сша
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы потребовали в свое время 55 на 55, это же все с прошлой осени. И сейчас, как я понимаю, отъезд намеченных к этому сотрудников американской дипмиссии в Москве тоже близится к завершению", - сказал Рябков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
13:28 29.06.2022 (обновлено: 13:29 29.06.2022)
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков
Рябков: отъезд сотрудников посольства США, которым надо покинуть Россию, скоро завершится