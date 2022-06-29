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Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков - РИА Новости, 29.06.2022
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Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков - РИА Новости, 29.06.2022
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков
Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:28
2022-06-29T13:29
в мире
сша
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы потребовали в свое время 55 на 55, это же все с прошлой осени. И сейчас, как я понимаю, отъезд намеченных к этому сотрудников американской дипмиссии в Москве тоже близится к завершению", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, сша, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
13:28 29.06.2022 (обновлено: 13:29 29.06.2022)
 
Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков

Рябков: отъезд сотрудников посольства США, которым надо покинуть Россию, скоро завершится

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы потребовали в свое время 55 на 55, это же все с прошлой осени. И сейчас, как я понимаю, отъезд намеченных к этому сотрудников американской дипмиссии в Москве тоже близится к завершению", - сказал Рябков журналистам.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
12:40
Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД
 
В миреСШАРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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