https://ria.ru/20220629/ssha-1798976629.html

Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков

Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков - РИА Новости, 29.06.2022

Отъезд группы сотрудников посольства США скоро завершится, заявил Рябков

Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:28

2022-06-29T13:28

2022-06-29T13:29

в мире

сша

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Близится к завершению отъезд сотрудников американского посольства, которым власти РФ предписали покинуть страну в ответ на аналогичные действия США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы потребовали в свое время 55 на 55, это же все с прошлой осени. И сейчас, как я понимаю, отъезд намеченных к этому сотрудников американской дипмиссии в Москве тоже близится к завершению", - сказал Рябков журналистам.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков