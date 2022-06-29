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США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии - РИА Новости, 29.06.2022
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США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии - РИА Новости, 29.06.2022
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии
Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:48
2022-06-29T12:03
в мире
джо байден
сша
нато
балтия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии."Мы намерены увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии", - сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.
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в мире, джо байден, сша, нато, балтия
11:48 29.06.2022 (обновлено: 12:03 29.06.2022)
 
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии

Байден заявил о планах увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО
Американские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии.
"Мы намерены увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии", - сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:38
Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе
 
В миреДжо БайденСШАНАТОБалтия
 
 
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