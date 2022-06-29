https://ria.ru/20220629/ssha-1798947971.html

США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии

США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии - РИА Новости, 29.06.2022

США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии

Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:48

2022-06-29T11:48

2022-06-29T12:03

в мире

джо байден

сша

нато

балтия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии."Мы намерены увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии", - сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.

https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html

сша

балтия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, сша, нато, балтия