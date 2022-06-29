https://ria.ru/20220629/ssha-1798947971.html
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии - РИА Новости, 29.06.2022
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии
Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:48
2022-06-29T11:48
2022-06-29T12:03
в мире
джо байден
сша
нато
балтия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о намерении увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии."Мы намерены увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии", - сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, нато, балтия
11:48 29.06.2022 (обновлено: 12:03 29.06.2022)
США планируют увеличить военное присутствие в странах Балтии
Байден заявил о планах увеличить число военных ротационного контингента в странах Балтии