https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798967101.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022 - РИА Новости, 29.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:03

2022-06-29T14:03

2022-06-29T14:03

инфографика

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны. Под контролем Луганской Народной Республики находятся все трассы. Кроме того идут активные боевые действия в районе Приволья, около трети украинских военных сдались в плен. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российские войска разгромили батальон горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, 692 реактивные системы залпового огня, 3853 танка и других бронемашин, 3052 орудия полевой артиллерии и 3907 единиц автомобильной техники.

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

россия

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спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, инфографика