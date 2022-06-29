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ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ

ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ - РИА Новости, 29.06.2022

ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ

Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:41

2022-06-29T11:41

2022-06-29T11:41

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих", - сказали в ведомстве.

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