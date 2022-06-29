https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798945044.html
ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ
ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ - РИА Новости, 29.06.2022
ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ
Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:41
2022-06-29T11:41
2022-06-29T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих", - сказали в ведомстве.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ
Минобороны: ВС России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского НПЗ