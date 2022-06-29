02:09 29.06.2022 (обновлено: 09:15 29.06.2022)
Полянский назвал условие для завершения спецоперации на Украине
Зампостпреда России в ООН Полянский: спецоперация на Украине продлится до достижения целей
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
"Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться", — сказал Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.