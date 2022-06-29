https://ria.ru/20220629/spektakl-1798944877.html

В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины"

В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины" - РИА Новости, 29.06.2022

В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины"

В "Школе драматического искусства" прошла премьера спектакля "Ученые женщины" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Игоря Яцко. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:01

2022-06-29T13:01

2022-06-29T13:01

культура

новости культуры

что посмотреть

театр

школа драматического искусства

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798939506_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_52dfa90d05c6a94e7b9294bd8b70ec1e.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В "Школе драматического искусства" прошла премьера спектакля "Ученые женщины" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Игоря Яцко.В пьесе критикуются мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой открывается лишь недостаток ума, псевдопоэтичность и лжеученость. В центре истории — роман Клитандра и Генриетты. Родственники девушки против их отношений и хотят выдать ее за другого — посредственного поэта Триссотена. "Принесение любви, дружбы, верности и чести в жертву пустым амбициям, искажение картины мира, его законов – все это должно предстать перед страшным судом комедии, быть разоблаченным и осмеянным на публике", — говорит Яцко.Режиссер отметил, что в пьесе "Ученые женщины" возникает призрак Тартюфа, это "трижды дурак" — Триссотен, который раздувается и возвышается над всеми и которого все почему-то должны обожать, восхищаться им и стремиться в его объятья."В финале этот фантом лопается как мыльный пузырь и раздается всеобщий смех. Юмор, блеск фразы и неожиданность шутки – главные "спецэффекты" этого представления", — считает постановщик.В спектакле заняты только молодые артисты, недавние студенты Яцко.

https://ria.ru/20220628/pelevin-1798828626.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , театр, школа драматического искусства, куда сходить