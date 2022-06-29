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В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины" - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
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В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины"
В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины" - РИА Новости, 29.06.2022
В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины"
В "Школе драматического искусства" прошла премьера спектакля "Ученые женщины" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Игоря Яцко. РИА Новости, 29.06.2022
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В "Школе драматического искусства" прошла премьера спектакля "Ученые женщины" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Игоря Яцко.В пьесе критикуются мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой открывается лишь недостаток ума, псевдопоэтичность и лжеученость. В центре истории — роман Клитандра и Генриетты. Родственники девушки против их отношений и хотят выдать ее за другого — посредственного поэта Триссотена. "Принесение любви, дружбы, верности и чести в жертву пустым амбициям, искажение картины мира, его законов – все это должно предстать перед страшным судом комедии, быть разоблаченным и осмеянным на публике", — говорит Яцко.Режиссер отметил, что в пьесе "Ученые женщины" возникает призрак Тартюфа, это "трижды дурак" — Триссотен, который раздувается и возвышается над всеми и которого все почему-то должны обожать, восхищаться им и стремиться в его объятья."В финале этот фантом лопается как мыльный пузырь и раздается всеобщий смех. Юмор, блеск фразы и неожиданность шутки – главные "спецэффекты" этого представления", — считает постановщик.В спектакле заняты только молодые артисты, недавние студенты Яцко.
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новости культуры, что посмотреть , театр, школа драматического искусства, куда сходить
13:01 29.06.2022
 
В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины"

В "Школе драматического искусства" прошла премьера комедии "Ученые женщины" по Мольеру

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Ученые женщины" в театре "Школа драматического искусства"
Спектакль Ученые женщины в театре Школа драматического искусства - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В "Школе драматического искусства" прошла премьера спектакля "Ученые женщины" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Игоря Яцко.
В пьесе критикуются мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой открывается лишь недостаток ума, псевдопоэтичность и лжеученость. В центре истории — роман Клитандра и Генриетты. Родственники девушки против их отношений и хотят выдать ее за другого — посредственного поэта Триссотена.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры на пресс-показе спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера на сцене театра "Школа драматического искусства"

Спектакль Ученые женщины в театре Школа драматического искусства
1 из 2

Актеры на пресс-показе спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера на сцене театра "Школа драматического искусства"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Пресс-показ спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера

Актеры на пресс-показе спектакля Ученые женщины в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера на сцене театра Школа драматического искусства
2 из 2

Пресс-показ спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Актеры на пресс-показе спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера на сцене театра "Школа драматического искусства"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Пресс-показ спектакля "Ученые женщины" в постановке Игоря Яцко по пьессе Жана-Батиста Мольера

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Принесение любви, дружбы, верности и чести в жертву пустым амбициям, искажение картины мира, его законов – все это должно предстать перед страшным судом комедии, быть разоблаченным и осмеянным на публике", — говорит Яцко.
Режиссер отметил, что в пьесе "Ученые женщины" возникает призрак Тартюфа, это "трижды дурак" — Триссотен, который раздувается и возвышается над всеми и которого все почему-то должны обожать, восхищаться им и стремиться в его объятья.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Ученые женщины" в театре "Школа драматического искусства"
Спектакль Ученые женщины в театре Школа драматического искусства - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Спектакль "Ученые женщины" в театре "Школа драматического искусства"
"В финале этот фантом лопается как мыльный пузырь и раздается всеобщий смех. Юмор, блеск фразы и неожиданность шутки – главные "спецэффекты" этого представления", — считает постановщик.
В спектакле заняты только молодые артисты, недавние студенты Яцко.
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