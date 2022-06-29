https://ria.ru/20220629/soglashenie-1798968275.html
МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным
МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным - РИА Новости, 29.06.2022
МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным
Прекращение Украиной действия соглашений с РФ по ядерной безопасности является крайне деструктивным для связей с Москвой, но для России ущерба нет, заявила в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:59
2022-06-29T12:59
2022-06-29T13:01
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прекращение Украиной действия соглашений с РФ по ядерной безопасности является крайне деструктивным для связей с Москвой, но для России ущерба нет, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Киев объявил о прекращении действия соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 г.) и соглашения между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 г.).Захарова отметила, что в течение последних 10 лет практическое сотрудничество в рамках упомянутых соглашений не осуществлялась."Более того, на текущий момент упомянутая структура – государственный комитет ядерного регулирования Украины - не является членом международных объединений. С учётом вышеизложенного не видим никакого реального ущерба для российской стороны от выхода Украины из упомянутых соглашений, поскольку они и так уже давно лежали своеобразным мёртвым грузом. Не по нашей инициативе", - сказала Захарова на брифинге."Однако сам факт подобных действий режима Зеленского вызывает, конечно, сожаление, и вновь подтверждается тот факт, что киевский режим остается на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией и разрушения нормативной базы двусторонних отношений. Вина за это целиком и полностью лежит на Киеве и на его западных кураторах", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796979840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина
12:59 29.06.2022 (обновлено: 13:01 29.06.2022)
МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным
Захарова: прекращение Киевом действия соглашений по ядерной безопасности не нанесет ущерба
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Прекращение Украиной действия соглашений с РФ по ядерной безопасности является крайне деструктивным для связей с Москвой, но для России ущерба нет, заявила
в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Киев
объявил о прекращении действия соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины
и Федеральным надзором России
за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене
19 сентября 1996 г.) и соглашения между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве
14 августа 2002 г.).
Захарова отметила, что в течение последних 10 лет практическое сотрудничество в рамках упомянутых соглашений не осуществлялась.
"Более того, на текущий момент упомянутая структура – государственный комитет ядерного регулирования Украины - не является членом международных объединений. С учётом вышеизложенного не видим никакого реального ущерба для российской стороны от выхода Украины из упомянутых соглашений, поскольку они и так уже давно лежали своеобразным мёртвым грузом. Не по нашей инициативе", - сказала Захарова на брифинге.
"Однако сам факт подобных действий режима Зеленского вызывает, конечно, сожаление, и вновь подтверждается тот факт, что киевский режим остается на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией и разрушения нормативной базы двусторонних отношений. Вина за это целиком и полностью лежит на Киеве и на его западных кураторах", - отметила Захарова.