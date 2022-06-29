https://ria.ru/20220629/soglashenie-1798968275.html

МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным

МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным - РИА Новости, 29.06.2022

МИД назвал прекращение Киевом действия соглашений с Москвой деструктивным

Прекращение Украиной действия соглашений с РФ по ядерной безопасности является крайне деструктивным для связей с Москвой, но для России ущерба нет, заявила в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:59

2022-06-29T12:59

2022-06-29T13:01

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прекращение Украиной действия соглашений с РФ по ядерной безопасности является крайне деструктивным для связей с Москвой, но для России ущерба нет, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Киев объявил о прекращении действия соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 г.) и соглашения между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 г.).Захарова отметила, что в течение последних 10 лет практическое сотрудничество в рамках упомянутых соглашений не осуществлялась."Более того, на текущий момент упомянутая структура – государственный комитет ядерного регулирования Украины - не является членом международных объединений. С учётом вышеизложенного не видим никакого реального ущерба для российской стороны от выхода Украины из упомянутых соглашений, поскольку они и так уже давно лежали своеобразным мёртвым грузом. Не по нашей инициативе", - сказала Захарова на брифинге."Однако сам факт подобных действий режима Зеленского вызывает, конечно, сожаление, и вновь подтверждается тот факт, что киевский режим остается на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией и разрушения нормативной базы двусторонних отношений. Вина за это целиком и полностью лежит на Киеве и на его западных кураторах", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796979840.html

https://ria.ru/20220627/spisok-1798489513.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина