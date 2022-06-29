https://ria.ru/20220629/sochi-1798987961.html
В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов
В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов - РИА Новости, 29.06.2022
В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов
Поиски туристов в Сочи, унесенных рекой в результате ливней, продолжаются, дополнительно за сутки обследовано 287 квадратных километров акватории Чёрного моря,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:13
2022-06-29T14:13
2022-06-29T14:13
туризм
туризм
сочи
черное море
туапсе
ка-32
алексей копайгородский
происшествия
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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски туристов в Сочи, унесенных рекой в результате ливней, продолжаются, дополнительно за сутки обследовано 287 квадратных километров акватории Чёрного моря, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что 24 июня из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СУСК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели."За прошедшие сутки проведено обследование акватории Черного моря и береговой полосы с применением вертолета Ка-32 в границах Туапсе – Сочи. Обследовано 287 квадратных километров (с начала работ 1018) акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, с 28 июня к поисковым работам подключились кинологические службы, ими обследована береговая полоса протяженностью 10 километров в лесной зоне. В целом в поисках пропавших туристов задействованы 92 спасателя, 26 единиц техники, одно воздушное судно, девять плавательных средств.
https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html
сочи
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, черное море, туапсе, ка-32, алексей копайгородский, происшествия, новости - туризм, туристы
В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов
Спасатели продолжают искать четверых туристов, унесенных в море в Сочи
СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски туристов в Сочи, унесенных рекой в результате ливней, продолжаются, дополнительно за сутки обследовано 287 квадратных километров акватории Чёрного моря, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что 24 июня из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СУСК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.
"За прошедшие сутки проведено обследование акватории Черного моря и береговой полосы с применением вертолета Ка-32 в границах Туапсе – Сочи. Обследовано 287 квадратных километров (с начала работ 1018) акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, с 28 июня к поисковым работам подключились кинологические службы, ими обследована береговая полоса протяженностью 10 километров в лесной зоне. В целом в поисках пропавших туристов задействованы 92 спасателя, 26 единиц техники, одно воздушное судно, девять плавательных средств.