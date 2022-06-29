https://ria.ru/20220629/sochi-1798987961.html

В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов

В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов - РИА Новости, 29.06.2022

В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов

Поиски туристов в Сочи, унесенных рекой в результате ливней, продолжаются, дополнительно за сутки обследовано 287 квадратных километров акватории Чёрного моря,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:13

2022-06-29T14:13

2022-06-29T14:13

туризм

туризм

сочи

черное море

туапсе

ка-32

алексей копайгородский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_155:0:1179:576_1920x0_80_0_0_99779de41d842cadd5bcf2d2978a8f00.jpg

СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Поиски туристов в Сочи, унесенных рекой в результате ливней, продолжаются, дополнительно за сутки обследовано 287 квадратных километров акватории Чёрного моря, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что 24 июня из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СУСК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели."За прошедшие сутки проведено обследование акватории Черного моря и береговой полосы с применением вертолета Ка-32 в границах Туапсе – Сочи. Обследовано 287 квадратных километров (с начала работ 1018) акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, с 28 июня к поисковым работам подключились кинологические службы, ими обследована береговая полоса протяженностью 10 километров в лесной зоне. В целом в поисках пропавших туристов задействованы 92 спасателя, 26 единиц техники, одно воздушное судно, девять плавательных средств.

https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html

сочи

черное море

туапсе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, черное море, туапсе, ка-32, алексей копайгородский, происшествия, новости - туризм, туристы