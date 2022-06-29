https://ria.ru/20220629/smi-1799058487.html

Госдума одобрила поправку о "праве на ошибку" для СМИ при публикации фейка

Госдума одобрила поправку о "праве на ошибку" для СМИ при публикации фейка - РИА Новости, 29.06.2022

Госдума одобрила поправку о "праве на ошибку" для СМИ при публикации фейка

Госдума на пленарном заседании в среду одобрила поправку в законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, дающую "право на РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:23

2022-06-29T17:23

2022-06-29T17:23

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила поправку в законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, дающую "право на ошибку" для российских медиа в случае публикации фейка.Документ предлагает дополнение закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности.Ко второму чтению документ был доработан поправкой, дающей "право на ошибку" для российских СМИ. Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения нарушения.При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев. Вместе с тем, в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора.В комитете добавили, что изначальная концепция документа не предполагала разделение метода правоприменения для российский и иностранных СМИ, однако это было доработано соответствующими поправками. Для иностранных медиа порядок приостановки лицензии остается прежним.Инициатива была внесена в ГД в апреле членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

https://ria.ru/20220629/zakharova-1798979268.html

https://ria.ru/20220629/shtraf-1798931962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество