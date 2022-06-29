https://ria.ru/20220629/smekh-1799047978.html

Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине

Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине

Немецкие пользователи Twitter потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:00

2022-06-29T17:00

2022-06-29T17:38

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о гарантиях безопасности Украине.Накануне во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" корреспондент Розалия Романец спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Киеву. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все"."Каждый гражданин Германии должен извиниться перед журналисткой и стыдиться Шольца. Он недостоин находиться на своем посту и называть себя канцлером", — отметил второй."Он просто трусливый пустозвон. Ответ был проявлением высокомерия и нахальства… впрочем, как и всегда", — написал другой.Некоторые пользователи оказались более сдержанными в высказываниях, заметив при этом, что Шольц не мог адекватно ответить на сформулированный таким образом вопрос."Его ответ, безусловно, не был очаровательным, но, наверное, публично перечислять гарантии безопасности для Украины — не самая лучшая затея…", — заметил второй."Я не видел его выступления и ничего не могу сказать о его реакции и о том, какое впечатление она произвела…Однако я не думаю, что публичное обсуждение гарантий безопасности в настоящее время имеет стратегический смысл", — подчеркнул третий."А что должен был ответить Шольц на вопрос, который касается национальной безопасности и предусматривает предоставление секретных данных?" — спросил другой комментатор. На прошлой неделе немецкое правительство официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что военные грузы станут законной целью для ударов ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", снабжая Киев оружием.

https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html

https://ria.ru/20220626/ukraina-1798234656.html

https://ria.ru/20220629/frg-1798911096.html

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Ольга Филиппова

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Реакция Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала Welt. 2022-06-29T17:00 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, g7, украина, германия, киев, саммит g7, олаф шольц, владимир путин