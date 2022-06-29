https://ria.ru/20220629/smekh-1799047978.html
Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине
Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине
Немецкие пользователи Twitter потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:00
2022-06-29T17:00
2022-06-29T17:38
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о гарантиях безопасности Украине.Накануне во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" корреспондент Розалия Романец спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Киеву. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все"."Каждый гражданин Германии должен извиниться перед журналисткой и стыдиться Шольца. Он недостоин находиться на своем посту и называть себя канцлером", — отметил второй."Он просто трусливый пустозвон. Ответ был проявлением высокомерия и нахальства… впрочем, как и всегда", — написал другой.Некоторые пользователи оказались более сдержанными в высказываниях, заметив при этом, что Шольц не мог адекватно ответить на сформулированный таким образом вопрос."Его ответ, безусловно, не был очаровательным, но, наверное, публично перечислять гарантии безопасности для Украины — не самая лучшая затея…", — заметил второй."Я не видел его выступления и ничего не могу сказать о его реакции и о том, какое впечатление она произвела…Однако я не думаю, что публичное обсуждение гарантий безопасности в настоящее время имеет стратегический смысл", — подчеркнул третий."А что должен был ответить Шольц на вопрос, который касается национальной безопасности и предусматривает предоставление секретных данных?" — спросил другой комментатор. На прошлой неделе немецкое правительство официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что военные грузы станут законной целью для ударов ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", снабжая Киев оружием.
https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799050402_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c3afe94d20a69fc974f107bf82b07a9.jpg
Реакция Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала Welt.
2022-06-29T17:00
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, украина, германия, киев, саммит g7, олаф шольц, владимир путин
17:00 29.06.2022 (обновлено: 17:38 29.06.2022)
Немцы потребовали от Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине
Немцы призвали канцлера ФРГ Шольца извиниться за смех после вопроса о гарантиях Украине
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о гарантиях безопасности Украине.
Накануне во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" корреспондент Розалия Романец спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Киеву. На что канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". После долгого молчания он развел руками и добавил: "На этом все".
"Я очень надеюсь, что Шольц извинится перед журналисткой", — написал один из комментаторов.
"Каждый гражданин Германии
должен извиниться перед журналисткой и стыдиться Шольца. Он недостоин находиться на своем посту и называть себя канцлером", — отметил второй.
"Он просто трусливый пустозвон. Ответ был проявлением высокомерия и нахальства… впрочем, как и всегда", — написал другой.
Некоторые пользователи оказались более сдержанными в высказываниях, заметив при этом, что Шольц не мог адекватно ответить на сформулированный таким образом вопрос.
"Он мог бы просто сказать, что не может обсуждать эту тему в данный момент. Именно так делают согласно протоколу государственные деятели", — предложил один из читателей.
"Его ответ, безусловно, не был очаровательным, но, наверное, публично перечислять гарантии безопасности для Украины
— не самая лучшая затея…", — заметил второй.
"Я не видел его выступления и ничего не могу сказать о его реакции и о том, какое впечатление она произвела…Однако я не думаю, что публичное обсуждение гарантий безопасности в настоящее время имеет стратегический смысл", — подчеркнул третий.
"А что должен был ответить Шольц на вопрос, который касается национальной безопасности и предусматривает предоставление секретных данных?" — спросил другой комментатор.
На прошлой неделе немецкое правительство официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что военные грузы станут законной целью для ударов ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", снабжая Киев оружием.