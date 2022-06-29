Швеция не будет экстрадировать в Турцию своих граждан, заявила премьер
Премьер Андерссон: Швеция не будет экстрадировать в Турцию своих граждан
Автомобиль с флагом Швеции и прохожие. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что по вопросу об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) власти будут следовать национальному законодательству и международным нормам и не станут экстрадировать граждан Швеции.
В среду министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара ждет экстрадиции 33 членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) из Финляндии и Швеции и после саммита НАТО напомнит об их возвращении.
"Турция просит об экстрадиции, но, как и прежде, мы в Швеции, конечно, следуем шведскому законодательству и международным конвенциям, когда речь идет об экстрадиции... Я сегодня очень четко заявила: мы никогда не экстрадируем того, кто является гражданином Швеции. Если вы не вовлечены в террористическую деятельность, не о чем беспокоиться", - сказала Андерссон в интервью телеканалу CNN.
В свою очередь представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии (Рожава) в скандинавских странах Шияр Али заявил в среду, что соглашение об экстрадиции, которое Швеция и Финляндия подписали с Турцией в рамках меморандума о безопасности, антигуманно и противоречит принципам демократии. По его словам, курдская диаспора в Швеции и Финляндии будет ждать разъяснений властей по механизму применения этого документа.
Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.