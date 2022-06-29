https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799131493.html

Швеция не будет экстрадировать в Турцию своих граждан, заявила премьер

Швеция не будет экстрадировать в Турцию своих граждан, заявила премьер - РИА Новости, 29.06.2022

Швеция не будет экстрадировать в Турцию своих граждан, заявила премьер

Премьер министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что по вопросу об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) власти будут следовать национальному... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:51

2022-06-29T22:51

2022-06-29T22:51

в мире

бекир боздаг

фетхуллах гюлен

швеция

турция

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feto

нато

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что по вопросу об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) власти будут следовать национальному законодательству и международным нормам и не станут экстрадировать граждан Швеции. В среду министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара ждет экстрадиции 33 членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) из Финляндии и Швеции и после саммита НАТО напомнит об их возвращении.В свою очередь представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии (Рожава) в скандинавских странах Шияр Али заявил в среду, что соглашение об экстрадиции, которое Швеция и Финляндия подписали с Турцией в рамках меморандума о безопасности, антигуманно и противоречит принципам демократии. По его словам, курдская диаспора в Швеции и Финляндии будет ждать разъяснений властей по механизму применения этого документа.Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.

https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799129472.html

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турция

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бекир боздаг, фетхуллах гюлен, швеция, турция, финляндия, feto, нато