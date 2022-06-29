https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799000311.html
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны - РИА Новости, 29.06.2022
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны
Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:54
2022-06-29T14:54
2022-06-29T14:54
в мире
швеция
нато
магдалена андерссон
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса.Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию вступить в альянс, после чего начнется процесс ратификации этого решения."Членство в НАТО усилит безопасность шведских граждан. Но более того, этот шаг усилит безопасность для всех стран НАТО, поскольку Швеция будет провайдером безопасности всей НАТО", - сказала она.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, магдалена андерссон
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны
Премьер Швеции Андерссон надеется, что Стокгольм будет содействовать безопасности НАТО