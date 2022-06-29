https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799000311.html

Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны

Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны - РИА Новости, 29.06.2022

Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны

Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:54

2022-06-29T14:54

2022-06-29T14:54

в мире

швеция

нато

магдалена андерссон

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса.Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию вступить в альянс, после чего начнется процесс ратификации этого решения."Членство в НАТО усилит безопасность шведских граждан. Но более того, этот шаг усилит безопасность для всех стран НАТО, поскольку Швеция будет провайдером безопасности всей НАТО", - сказала она.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато, магдалена андерссон