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Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны - РИА Новости, 29.06.2022
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Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны - РИА Новости, 29.06.2022
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны
Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:54
2022-06-29T14:54
в мире
швеция
нато
магдалена андерссон
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса.Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию вступить в альянс, после чего начнется процесс ратификации этого решения."Членство в НАТО усилит безопасность шведских граждан. Но более того, этот шаг усилит безопасность для всех стран НАТО, поскольку Швеция будет провайдером безопасности всей НАТО", - сказала она.
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в мире, швеция, нато, магдалена андерссон
14:54 29.06.2022
 
Швеция будет провайдером безопасности для всей НАТО, заявила премьер страны

Премьер Швеции Андерссон надеется, что Стокгольм будет содействовать безопасности НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон
Президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна после присоединения к НАТО будет содействовать безопасности всего альянса.
Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию вступить в альянс, после чего начнется процесс ратификации этого решения.
"Членство в НАТО усилит безопасность шведских граждан. Но более того, этот шаг усилит безопасность для всех стран НАТО, поскольку Швеция будет провайдером безопасности всей НАТО", - сказала она.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияНАТОМагдалена Андерссон
 
 
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