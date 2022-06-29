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Шотландия не захочет автономии из-за украинских событий, уверены в Британии - РИА Новости, 29.06.2022
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Шотландия не захочет автономии из-за украинских событий, уверены в Британии
Шотландия не захочет автономии из-за украинских событий, уверены в Британии - РИА Новости, 29.06.2022
Шотландия не захочет автономии из-за украинских событий, уверены в Британии
Шотландия не захочет отделяться от Великобритании по ряду причин, в том числе из-за конфликта на Украине, заявил в среду министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:29
2022-06-29T12:29
в мире
никола стерджен
борис джонсон
шотландия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шотландия не захочет отделяться от Великобритании по ряду причин, в том числе из-за конфликта на Украине, заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес."И вы знаете, население Шотландии понимает, что мы в качестве нации сильнее и лучше вместе", - сказал он в эфире телеканала Sky News.Уоллес отметил, что при отделении Шотландии от Соединенного Королевства она больше не получит во многих вопросах, в том числе в борьбе с COVID, той широкой поддержки, которую способен дать только "более сильный политический союз".Глава минобороны раскритиковал работу первого министра Шотландии Николы Стерджен."Она не смогла выполнить свою работу по предоставлению населению Шотландии лучшего уровня здравоохранения, школ, более низкого уровня преступлений, лучшего уровня образования. Все эти вещи действительно важны для населения Шотландии", - сказал он.По его мнению, Стерджен выбрала путь проведения повторного референдума, потому что чем больше времени проходит с момента проведения первого голосования, тем лучше люди понимают, что "принадлежность к Соединенному Королевству, возможно, лучшая опция".Стерджен ранее заявила о намерении провести очередной референдум о независимости 19 октября 2023 года, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html
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в мире, никола стерджен, борис джонсон, шотландия
12:29 29.06.2022
 
Шотландия не захочет автономии из-за украинских событий, уверены в Британии

Глава Минобороны Британии Уоллес: Шотландия не захочет отделяться из-за событий на Украине

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шотландия не захочет отделяться от Великобритании по ряду причин, в том числе из-за конфликта на Украине, заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"И вы знаете, население Шотландии понимает, что мы в качестве нации сильнее и лучше вместе", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
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Уоллес отметил, что при отделении Шотландии от Соединенного Королевства она больше не получит во многих вопросах, в том числе в борьбе с COVID, той широкой поддержки, которую способен дать только "более сильный политический союз".
Глава минобороны раскритиковал работу первого министра Шотландии Николы Стерджен.
"Она не смогла выполнить свою работу по предоставлению населению Шотландии лучшего уровня здравоохранения, школ, более низкого уровня преступлений, лучшего уровня образования. Все эти вещи действительно важны для населения Шотландии", - сказал он.
По его мнению, Стерджен выбрала путь проведения повторного референдума, потому что чем больше времени проходит с момента проведения первого голосования, тем лучше люди понимают, что "принадлежность к Соединенному Королевству, возможно, лучшая опция".
Стерджен ранее заявила о намерении провести очередной референдум о независимости 19 октября 2023 года, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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