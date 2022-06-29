https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

Шотландия ударила в спину Борису Джонсону

Шотландия ударила в спину Борису Джонсону - РИА Новости, 29.06.2022

Шотландия ударила в спину Борису Джонсону

Британский премьер-министр Борис Джонсон может сколько угодно видеть себя на передовой украинского фронта, но реальные проблемы ему сулит глубокий тыл... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:11

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Британский премьер-министр Борис Джонсон может сколько угодно видеть себя на передовой украинского фронта, но реальные проблемы ему сулит глубокий тыл. Великобритания опять рискует расколоться. Вчера первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала дату повторного референдума о независимости этой страны. Она считает, что он должен состояться 19 октября 2023 года. Участникам плебисцита будет предложен вопрос, должна ли Шотландия быть независимой страной.Заявление Стерджен означает новый этап в многолетнем противостоянии Лондона с Эдинбургом. Свое согласие на проведение референдума должен дать британский парламент. Правительство Джонсона неоднократно заявляло, что эта идея у шотландцев не пройдет: у них уже был референдум в 2014-м, большинство тогда проголосовало против (55 процентов — "нет", 45 — "да"), так что вопрос закрыт. Если кабинет министров не поменяет свою точку зрения, то Стерджен намерена обратиться в Верховный суд Великобритании, который определит, достаточно ли у шотландского парламента собственных полномочий.Выиграть дело будет непросто. В октябре 2021-го года прозвучал тревожный звонок. Верховный суд, разбирая не связанный с шотландской независимостью вопрос об имплементации ряда международных конвенций, вынес вердикт, в котором подтвердил главенствующую роль парламента Великобритании и его право устанавливать законы для Шотландии. Многие увидели в этом прообраз грядущего решения о референдуме. Но есть риск, что судебный запрет на голосование спровоцирует рост числа сторонников независимости, у которых отняли право на самоопределение.Опросы общественного мнения показывают, что противников демонтажа исторического союза с Англией в Шотландии сейчас больше, чем сторонников: 52,7 процента против 47,3. Но кампания за очередной референдум может многое изменить. К тому же у шотландских националистов есть надежный помощник — премьер-министр Борис Джонсон. Тот катастрофически непопулярен в Шотландии, его отставки открыто требуют даже местные консерваторы. Поэтому любые призывы сохранить союз, если они прозвучат из его уст, могут иметь обратный эффект. Не говоря уже об отказе в праве на повторный референдум.Еще один импульс к разрыву — негативные последствия Брексита, которые сполна ощутила на себе британская экономика. Соединенное Королевство уже потеряло свыше 30 миллиардов фунтов стерлингов и отстает от партнеров на континенте по темпам восстановления после пандемии. В Шотландии против выхода из Евросоюза голосовали 62 процента избирателей. Среди них были те, кто считал развал Великобритании еще большим злом, но теперь они могут свою точку зрения изменить. В 2014-м их пугали тем, что независимая Шотландия будет вынуждена покинуть Евросоюз. Получилось обратное — им пришлось уйти из ЕС в составе Великобритании, и Никола Стерджен предлагает это изменить.Первого мая этого года англо-шотландскому союзу исполнилось 315 лет. Отношения двух народов, живущих на одном острове, складывались непросто. Шотландцы отличались упорным и воинственным характером, его сполна ощутили на себе еще древние римляне, которые север Британии так и не смогли покорить. Чтобы защититься от набегов местных племен, имперские завоеватели были вынуждены выстроить длинную линию оборонительных сооружений, названную в честь римского императора Стеной Адриана. Несколько веков спустя не любящие чужаков шотландцы выгнали обосновавшихся вдоль побережья скандинавских викингов. Но самые суровые сражения у них были с англичанами.Войны за независимость Шотландии продолжались несколько веков. В 1314-м шотландский король Роберт Брюс (Роберт I) одержал крупную победу в битве у местечка Бэннокберн и восстановил независимость Шотландии, которая 14 лет спустя была официально закреплена в договоре с Англией. "Даже если нас останется в живых всего сотня, никогда и ни при каких обстоятельствах не подчинимся мы господству англичан; мы сражаемся не за славу, не за богатства, не за почести, а только лишь за свободу, которую ни один человек не отдаст, если не лишат его жизни", — это слова из декларации о независимости Шотландии, которую в 1320 году под руководством Роберта Брюса подписали шотландские бароны в аббатстве Арброт и отправили папе римскому Иоанну ХХII.Несмотря на династические хитросплетения английских и шотландских монархов, которые в итоге привели к тому, что на английском троне под именем Якова I уселся шотландский король Яков VI, отношения между двумя народами долгое время были далеки от гладких. Шотландцы периодически воевали против Англии на стороне заклятого врага — Франции, заключив с ней соглашение, которое вошло в историю под названием "Старый союз", сохранявшийся 265 лет. Шотландские гвардейцы служили телохранителями французских королей.Союз с Англией был заключен лишь в 1707 году — и то под давлением тяжелых политических и экономических обстоятельств. Одним из них была провальная попытка колонизировать Панамский перешеек, которая привела Шотландию к фактическому банкротству. "Куплены и проданы за английское золото", — описывал разочарование противников договора шотландский поэт Роберт Бернс. На самом деле, союз оказался на редкость выгодным: индустриальная революция и огромная Британская империя раскрыли новые горизонты — прежде всего для шотландской знати.Национализм при этом никуда не ушел. Историческую память о былых притеснениях и обидах хорошо иллюстрирует история Камня Судьбы, или Скунского камня. Эта отесанная глыба древнего красного песчаника весом в полтораста кило на протяжении столетий служила троном, на котором короновались правители Шотландии. В конце XIII века английский король Эдуард Длинноногий нанес шотландцам жуткое оскорбление. Он не просто разгромил их сопротивление, но и похитил Камень Судьбы, увезя его в Лондон, в Вестминстерское аббатство. Несмотря на все свои обещания, англичане упорно отказывались возвращать камень в Шотландию.В 2014 году, накануне первого референдума о независимости Шотландии, автору этих строк удалось встретиться с Йеном Гамильтоном, бывшим адвокатом и убежденным националистом. В годы Второй мировой войны он служил в британской противовоздушной обороне. Йен рассказал мне, как, прогуливаясь после победы по Лондону, он зашел в Вестминстерское аббатство и увидел там Скунский камень: "В голове у меня возникла мысль: я уже послужил Британии, но пора что-то сделать и для моей страны — Шотландии!" В ночь на Рождество в 1950-м году Йен и группа его друзей забрались в аббатство, взломав одну из дверей, и похитили камень. Спустя некоторое время они решили подкинуть его, написав анонимное сообщение полиции, и сделали это своеобразно. Камень Судьбы оставили в Арбротском аббатстве, где в 1320-м была подписана декларация о независимости Шотландии.Все это, разумеется, эмоции, но, продвигая идею независимости, Никола Стерджен и ее единомышленники апеллируют к ним, поскольку экономические перспективы шотландского суверенитета пока выглядят очень туманно. Впрочем, то же самое сейчас можно сказать сегодня о Великобритании в целом. Серьезные экономические проблемы и падение уровня жизни для шотландских националистов сегодня — еще один и очень мощный инструмент, который они уже используют, доказывая бесперспективность исторического союза с Англией.

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в мире, справки, борис джонсон, никола стерджен, шотландия, великобритания, англия, парламент великобритании, евросоюз