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Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР - РИА Новости, 29.06.2022
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Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР
Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР - РИА Новости, 29.06.2022
Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР
Западные санкции против России вводят режим беззакония, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:48
2022-06-29T17:48
экономика
россия
санкции
ассоциация юристов россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Западные санкции против России вводят режим беззакония, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев."Сегодня есть проблема с комплектующими, импортом, оплатой счетов и поступлением денег. Наши западные экс-партнеры вводят режим санкций. Это не санкции, это режим беззакония: когда все, что имеет русское участите, становится токсичным", - сказал Груздев на Петербургском международном юридическом форуме.Он напомнил, что предпринимателей защищают внутри России - в начале марта, например, был введен мораторий на банкротство в отношении юрлиц, а также приостановили внеплановые проверки. "Все это направлено на то, чтобы российский бизнес чувствовал себя более уверенно и защищенно", - подчеркнул Груздев.
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экономика, россия, санкции, ассоциация юристов россии
17:48 29.06.2022
 
Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР

Председатель правления АЮР Груздев: западные санкции против России вводят режим беззакония

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Западные санкции против России вводят режим беззакония, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Сегодня есть проблема с комплектующими, импортом, оплатой счетов и поступлением денег. Наши западные экс-партнеры вводят режим санкций. Это не санкции, это режим беззакония: когда все, что имеет русское участите, становится токсичным", - сказал Груздев на Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил, что предпринимателей защищают внутри России - в начале марта, например, был введен мораторий на банкротство в отношении юрлиц, а также приостановили внеплановые проверки. "Все это направлено на то, чтобы российский бизнес чувствовал себя более уверенно и защищенно", - подчеркнул Груздев.
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