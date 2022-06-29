https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799065570.html

Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР

Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР - РИА Новости, 29.06.2022

Антироссийские санкции вводят режим беззакония, заявили в АЮР

Западные санкции против России вводят режим беззакония, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:48

2022-06-29T17:48

2022-06-29T17:48

экономика

россия

санкции

ассоциация юристов россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Западные санкции против России вводят режим беззакония, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев."Сегодня есть проблема с комплектующими, импортом, оплатой счетов и поступлением денег. Наши западные экс-партнеры вводят режим санкций. Это не санкции, это режим беззакония: когда все, что имеет русское участите, становится токсичным", - сказал Груздев на Петербургском международном юридическом форуме.Он напомнил, что предпринимателей защищают внутри России - в начале марта, например, был введен мораторий на банкротство в отношении юрлиц, а также приостановили внеплановые проверки. "Все это направлено на то, чтобы российский бизнес чувствовал себя более уверенно и защищенно", - подчеркнул Груздев.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798408030.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, санкции, ассоциация юристов россии