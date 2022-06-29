https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799029941.html
В Минбанке заверили, что санкции Британии не окажут влияния на его работу
В Минбанке заверили, что санкции Британии не окажут влияния на его работу - РИА Новости, 29.06.2022
В Минбанке заверили, что санкции Британии не окажут влияния на его работу
Введенные Великобританией санкции не окажут существенного влияния на работу Московского индустриального банка (МИнБанка), все системы и офисы функционируют в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:15
2022-06-29T16:15
2022-06-29T16:27
экономика
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великобритания
коммерческая недвижимость
московский индустриальный банк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Введенные Великобританией санкции не окажут существенного влияния на работу Московского индустриального банка (МИнБанка), все системы и офисы функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Банк заранее подготовился к различным сценариям развития событий и минимизировал возможные риски от санкций. Мы продолжаем бесперебойное обслуживание клиентов - физических и юридических лиц, все системы и офисы функционируют в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу МИнБанка", - говорится в сообщении.Непрерывность деятельности кредитной организации гарантирована Банком России, добавили в пресс-службе.Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка. Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля МИнБанк занимал 29-е место среди кредитных организаций РФ по объему активов. Он был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. В прошлом году был принят закон, который прописывает механизм планируемой передачи МИнБанка Промсвязьбанку. Тогда же Промсвязьбанк подтвердил, что процедуру планируют оформить в 2022 году.В мае текущего года Банк России сообщил, что выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения.
https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html
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экономика, россия, великобритания, коммерческая недвижимость, московский индустриальный банк
16:15 29.06.2022 (обновлено: 16:27 29.06.2022)
В Минбанке заверили, что санкции Британии не окажут влияния на его работу
В Минбанке заверили, что санкции Британии не окажут влияния на его работу
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Введенные Великобританией санкции не окажут существенного влияния на работу Московского индустриального банка (МИнБанка), все системы и офисы функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Банк заранее подготовился к различным сценариям развития событий и минимизировал возможные риски от санкций. Мы продолжаем бесперебойное обслуживание клиентов - физических и юридических лиц, все системы и офисы функционируют в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу МИнБанка", - говорится в сообщении.
Непрерывность деятельности кредитной организации гарантирована Банком России, добавили в пресс-службе.
Великобритания
в среду ввела санкции против Московского индустриального банка
. Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России
и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.
По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля МИнБанк занимал 29-е место среди кредитных организаций РФ по объему активов. Он был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. В прошлом году был принят закон, который прописывает механизм планируемой передачи МИнБанка Промсвязьбанку. Тогда же Промсвязьбанк подтвердил, что процедуру планируют оформить в 2022 году.
В мае текущего года Банк России сообщил, что выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения.